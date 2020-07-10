Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара10.07.2020 12:14

Первые составные части стартового стола «Ангары» прибыли на Восточный

На космодром Восточный из Северодвинска 10 июля 2020 года прибыли железнодорожные платформы с составными частями стартового стола космического ракетного комплекса «Ангара». Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») выгрузили секции на площадке для хранения технологического оборудования на промышленной строительно-эксплуатационной базе космодрома.

На следующей неделе составные части стартового стола перевезут автомобильным транспортом на специально подготовленную площадку для хранения технологического оборудования на стартовом комплексе «Ангары». Вес каждой секции стартового стола составляет более 50 тонн.

В субботу, 11 июля 2020 года, в Северодвинске начнётся погрузка пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара», его отправка запланирована на 17 июля. Крупногабаритные конструкции будут доставлены на космодром по Северному морскому пути. Стартовав в Северодвинске, гигантский пусковой стол массой более 2 000 тонн проследует на судне через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и войдет в порт «Советская гавань». Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный. Планируется, что стартовый комплекс доберется до космодрома в середине сентября этого года.

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный намечен на 2023 год.

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