Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Конференция10.07.2020 16:16

Перспективы унификации космических платформ и бортовых систем

Госкорпорация «Роскосмос» запустила цикл видеоконференций для обсуждения тенденции создания и использования автоматических космических аппаратов, унификации бортовых систем и платформ в России и за рубежом. Открывая первую видеоконференцию, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что «данная тема давно назрела, учитывая недостаточный уровень унификации бортовых систем, а также необходимость продолжить процесс импортозамещения и развития производства микроэлектроники».

В видеоконференциях принимают участие представители Госкорпорации «Роскосмос» и ряда ее дочерних предприятий — головных разработчиков космических аппаратов, приборов, систем и агрегатов, а также научно-исследовательских организаций: Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Научно-производственное объединение машиностроения, Российские космические системы, НПО Лавочкина, Корпорация ВНИИЭМ, Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва, Ракетно-космический центр «Прогресс», Конструкторское бюро «Арсенал», Опытное конструкторское бюро «Факел» и Центр Келдыша.

Так, 10 июля 2020 года состоялась видеоконференция по электроракетным двигателям и их использованию на автоматических космических аппаратах. На 7 августа этого года запланирована конференция по унификации бортовых систем, а 11 сентября пройдет конференция, посвященная унификации космических платформ.

В ходе видеоконференций по компонентам космических аппаратов запланированы доклады разработчиков по собственным продуктам, а также по подходам и тенденциям их использования отечественными и зарубежными потребителями. В свою очередь, головные организации дадут оценку создаваемым компонентам.

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