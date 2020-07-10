По результатам рассмотрения требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту хищения из бюджета более 1 млрд 866 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации руководству Следственного департамента МВД России было внесено требование об устранении нарушений законодательства, допущенных ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю при рассмотрении сообщения о мошеннических действиях руководителей АО «Красноярский завод цветных металлов имени Н.В. Гулидова».

Неустановленные лица из числа работников указанного общества и ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры северной столицы» посредством незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость по договорам поставки на АО «Красноярский завод цветных металлов имени Н.В. Гулидова» аффинированного золота, фактически приобретенного ювелирным заводом через подконтрольные ему организации без учета НДС, похитили из бюджета Российской Федерации денежные средства в особо крупном размере.

Несмотря на достаточные данные, указывающие на признаки преступления, следственным органом неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись в порядке ведомственного контроля и прокурорского надзора.

По результатам рассмотрения требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю завершена процессуальная проверка и возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения свыше 1 млрд 866 млн 207 тыс. рублей путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации.

В настоящее время расследование по делу продолжается, причиненный имущественный ущерб АО «Красноярский завод цветных металлов имени Н.В. Гулидова» возмещен.

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