Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении отца, оставившего своих детей в аэропорту Шереметьево

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, оставившего своих малолетних детей (5 и 8 лет) в аэропорту Шереметьево г. Москвы, а также завладевшего денежными средствами своей знакомой. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в период с 24 по 25 января 2020 года обвиняемый с помощью мобильного приложения одного из банков похитил у своей знакомой денежные средства в сумме 100 тыс. рублей.

После чего, со своими малолетними детьми уехал из г. Комсомольска-на-Амуре в г. Хабаровск, откуда вылетел в г. Москву.

По прибытию авиарейса обвиняемый оставил малолетних детей в аэропорту Шереметьево, а сам направился в поисках работы в другой город.

Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края для рассмотрения по существу.

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