Прокурором Республики Калмыкия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном получении возмещения НДС на сумму более 23 млн рублей и их легализации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Республики Калмыкия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении представителя коммерческой организации ООО «777». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами в особо крупном размере, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Следствием установлено, что представитель коммерческой организации ООО «777» совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, подав ложные сведения в инспекцию ФНС России по г. Элисте о возврате суммы якобы излишне уплаченного НДС. В результате рассмотрения заявления ООО «777» получило возмещение НДС в размере более 23 млн рублей.

Завладев обманным путем бюджетными средствами, мужчина в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенным, легализовал их под видом осуществления хозяйственных операций через расчетные счета индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о его истинных намерениях.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд Республики Калмыкия для рассмотрения по существу.

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