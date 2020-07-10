Протяженность бесхозяйных газовых сетей на территории Саратовской области снизилась на 47%

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Новости проектов и регионов

9 июля 2020, 21:00

С 1 января 2019 года по 1 июля 2020 года в результате совместной работы АО «Газпром газораспределение Саратовская область» с администрациями муниципальных районов и министерством промышленности и энергетики области протяженность бесхозяйных газовых сетей, находящихся в зоне производственной деятельности компании, снизилась на 47%. Вместе с этим количество бесхозяйных ГРП уменьшилось на 51%, ГРПШ — на 18%.

Об этом рассказали на еженедельном совещании в Правительстве Саратовской области по вопросам инвентаризации и постановки на учет бесхозяйных газовых сетей. В нем приняли участие генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрий Казбек, заместитель руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Сергей Бурлин, министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов, представители областной прокуратуры. Общение собравшихся с главами муниципальных образований области проходило в формате видеоконференцсвязи.

Юрий Казбек обратил внимание глав районов региона на то, что оформление в муниципальную собственность бесхозяйных газовых сетей, прежде всего в их интересах. Это позволит обеспечить их надлежащую эксплуатацию, безопасность потребителей и даст возможность газораспределительным организациям оперативно выполнять на них восстановительные работы после локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

«Мы разработали и предоставили муниципальным районам области методические рекомендации по переводу газопроводов из категории бесхозяйных. Это привело к положительной динамике в вопросах определения их балансовой принадлежности. Кроме того, усилили работу по информированию населения о правилах газовой безопасности», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрий Казбек.

По итогам совещания главам муниципальных районов региона поручено закончить инвентаризацию бесхозяйных объектов газоснабжения в срок до 1 сентября 2020 года, а также в срок до 31 декабря 2020 года поставить выявленные бесхозяйные объекты на кадастровый учет. Отчеты о ходе данных работ будут заслушиваться еженедельно.

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