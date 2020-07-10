Source: Russia – Council of the Federation

Обеспечение устойчивого снабжения населения качественной рыбной продукцией — важнейшая задача, отметил сенатор.

Выполняя поручение в рамках Постановления Совета Федерации «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса», Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел анализ формирования цен на рыбную продукцию, сообщил член Комитета СФ Игорь Зубарев. ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия

В целях реализации седьмого абзаца пункта 2 постановления Совета Федерации «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса» Министерством сельского хозяйства России представлена информация о проведении анализа формирования цены на рыбную продукцию и об обеспечении населения с различным уровнем доходов качественной рыбной продукцией.

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Игорь Зубарев отметил, что ценообразование на рыбную продукцию в розничной торговле подвергается влиянию ряда факторов, таких как конкурентная среда, изменения экономических показателей рынка (курс валют, инфляция), сезонности и объемов добычи водных биоресурсов, состоянию экспортного и внутреннего спроса, уровнем оптовой и розничной наценки и др.

Парламентарий подчеркнул, что анализ формирования розничных цен на рыбу и рыбную продукцию, показывает, что около 25 – 30 проц. розничной цены приходится на сырье, 25 проц. – на производственные расходы (значительную часть составляют затраты на топливо, электроэнергию и портовые услуги) и около 50 проц. – на сферу обращения (до 30 проц. приходится на посредническое звено, около 20 проц. составляет торговая надбавка).

В качестве примера, сенатор указал, что, по данным Росстата, средняя цена производителей по итогам первого квартала 2020 г. снизилась по сравнению с 2019 г. на рыбу мороженную и на филе почти на 14 процентов и составила 74,3 рублей за 1 кг и 166,1 рублей за 1 кг соответственно. До этого в 2019 г. по сравнению с 2018 г. средняя цена производителей на эту продукцию в основном имела тенденцию к увеличению. Так, цена производителей на рыбу мороженную выросла почти на 30 проц. и составила 86,3 рублей за 1 кг, а на филе за этот же период цена увеличилась на 21,4 проц. и была на уровне 192,5 рублей за 1 кг.

Как информирует Росрыболовство, за последнюю неделю июня 2020 г. цены на рыбу мороженную в оптовом сегменте внутреннего рынка снижаются. Например, в Дальневосточном регионе цена за 1 кг минтая снизилась на 6 проц. и составила 77 руб., на треску в СЗФО снизилась на 4,8 проц. и составила 200 руб. за 1 кг.

Игорь Зубарев сообщил, что по поручению Правительства РФ реализуется Комплекс мер по обеспечению населения качественной пищевой и иной продукцией из водных биологических ресурсов. Предусмотрены мероприятия, направленные на повышение качества продукции российского производства, популяризацию и повышение спроса на отечественную рыбную продукцию, сокращение цепочки между рыбодобытчиком и конечным потребителем, увеличение количества точек розничных продаж продукции из водных биологических ресурсов через проведение субъектами РФ на постоянной основе ярмарок выходного дня, сезонных ярмарок, рыбных и гастрономических фестивалей.

Законодатель отметил, что сейчас в ряде регионов реализуются интересные социальные проекты. Так, в Приморском крае – «Приморская рыба», Хабаровском крае – «Доступная рыба» и Мурманской области – «Наша рыба», специализированные рыбные магазины с прямыми поставками от добывающих предприятий открыты и в Карелии. Таким образом, благодаря заключенным соглашениям региональных властей с рыбодобывающими и торговыми компаниями это позволяет обеспечить население широким ассортиментом качественной продукции по доступным ценам.

«Обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения страны доступной, безопасной и качественной рыбной продукцией является важнейшей задачей законодательной и исполнительной власти страны», — подчеркнул парламентарий.

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