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#НПО Энергомаш10.07.2020 10:47

Работники НПО Энергомаш получат баллы за инициативы

Конкурс «Выигрывает качество», который уже третий год подряд проходит в НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), продолжается. С прошлого года по условиям конкурса стало возможным поощрять работников за поданные через «Журнал рабочих предложений» инициативы, направленные на повышение качества выпускаемой продукции, усовершенствование производственных процессов, условий труда и многое другое. Работник, который подал предложение, может получить 5 баллов за принятую и внедренную инициативу и от 1 до 3 баллов может получить тот, кто внедрил эту инициативу.

На четвертом стенде научно-испытательного комплекса совсем недавно сделали ремонт: оштукатурили стены, поменяли плитку, обновили потолки. Старая система оповещения, которая предупреждала о наличии опасных веществ в окружающей среде, уже не вписывалась в обновленное пространство. Поэтому главный специалист сектора подготовки систем электроуправления и регулирования Петр Ревенок в дополнение к отремонтированному помещению предложил поменять и систему оповещения. Принцип работы системы остался тот же — светодиодная лампа с буквенным нанесением загорается при повышении или понижении содержания кислорода в окружающей среде и одновременно срабатывает звуковая сигнализация. Теперь на стенде все новое и современное.

Подобная система оповещения необходима на стенде, потому что именно так работники узнают об опасной для жизни и здоровья ситуации и могут своевременно эвакуироваться. Заливщик металла 4 разряда плавильного участка литейного цеха Никита Юрпалов предложил использовать для очистки междискового пространства отливок крыльчатки от графита сопло меньшего диаметра, что позволило создать более тонкую воздушно-абразивную струю с большим напором, и, следовательно, повысить эффективность удаления графита.

При изготовлении крыльчатки токарь 4 разряда плавильного участка литейного цеха Владислав Золотов предложил зачищать излишки материала, которые остаются на поверхности детали, при помощи дробеструйного оборудования. Предложение позволит снизить риск возникновения дефектов на дальнейших этапах изготовления.

Конкурс «Выигрывает качество» стартовал на предприятии в 2017 году. Розыгрыш призов проходит ежегодно, а получить главный приз — автомобиль — есть шанс у каждого, набравшего наибольшее количество «Акций качества». Среди прочих призов — денежные вознаграждения, обладателями которых станут 50 счастливчиков из числа работников НПО Энергомаш.

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