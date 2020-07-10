Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-63#Союз МС-1610.07.2020 08:00

Роскосмос поздравляет Ивана Вагнера!

Сегодня, 10 июля 2020 года, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер отмечает 35-й день рождения. Это первая «космическая командировка» Ивана Вагнера на околоземную орбиту.

Иван Викторович родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области, недалеко от «северного» космодрома Плесецк. Всё своё детство и юность он мечтал о космических путешествиях. С 2008 года работал в Ракетно-космической корпорации «Энергия» на должности инженера в составе Главной оперативной группы управления, позднее — в качестве помощника руководителя полетами российского сегмента Международной космической станции.

12 октября 2010 года решением Главной Межведомственной комиссии Иван Вагнер рекомендован к зачислению в отряд космонавтов РКК «Энергия». Уже 15 ноября приступил к подготовке в качестве кандидата в космонавты-испытатели на базе ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 3 августа 2012 года на заседании Межведомственной квалификационной комиссии по оценке подготовки кандидатов в космонавты-испытатели набора 2010 года получил квалификацию «космонавт-испытатель».

В свой первый космический полет Иван Вагнер отправился 9 апреля 2020 года на пилотируемом корабле «Союз МС-16» вместе с космонавтом Роскосмоса Анатолием Иванишиным и астронавтом NASA Крисом Кэссиди. Этот пуск стал первым для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем семейства «Союз МС» и экипажем на борту. Ракета «Союз-2.1а» пришла на смену «Союзу-ФГ» в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на космическую станцию.

В настоящее время Иван Вагнер активно ведет просветительскую деятельность по популяризации российской ракетно-космической отрасли и профессии космонавта, ежедневно публикуя на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Twitter и Instagram фотографии и видеоролики о жизни экипажа на Международной космической станции, а также отвечая в прямом эфире на вопросы своих подписчиков.

Госкорпорация «Роскосмос» сердечно поздравляет Ивана Вагнера с Днём рождения. Желаем ему удачного полета, выполнения поставленных задач, семейного благополучия, настоящего космического здоровья и огромного земного счастья!

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