Сенаторы обсудили возможность использования средств материнского капитала на газификацию

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ состоялось рабочее совещание Комитета по социальной политике.

Члены Комитета по социальной политике провели рабочее совещание на тему возможности использования средств материнского капитала на газификацию.

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Открывая совещание, председатель Комитета Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы напомнила, что в своем Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года Президент России озвучил решение о продлении действия программы материнского капитала минимум до 2026 года.

Совещание Комитета СФ по социальной политике

«Как известно, законодательством средства федерального материнского капитала разрешено тратить на улучшение жилищных условий, включая проведение работ по строительству или реконструкции дома. В ряде регионов пошли по пути, когда средства регионального материнского капитала разрешают тратить и на газификацию дома, водоснабжение и прочее. Такой подход, однозначно, улучшает жилищные условия семей с детьми, повышает их качество жизни», — сказала она.

По ее словам, Комитет неоднократно обращался в Минтруд России с просьбой высказать свою позицию по данному вопросу. «В своих ответах Министерство заверило нас, что концептуально поддерживает предложение», — отметила парламентарий.

Председатель Комитета упомянула, что в октябре 2019 года Президент России по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока дал поручение Правительству рассмотреть вопрос о возможности использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем водоснабжения, водоотведения.

Мохмад Ахмадов

В свою очередь, член Комитета Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики сообщил, что тема совещания очень актуальна, особенно ввиду принятия новой Конституции, в которой особое внимание уделяется защите института семьи. «Материнский капитал — это одна из очень значимых и востребованных семьей мер поддержки».

«В настоящее время в законодательстве о материнском капитале не упоминается возможность направления средств материнского капитала на газификацию индивидуального жилого дома, либо строящегося объекта. Учитывая опыт субъектов, в которых предусмотрена возможность направления средств регионального материнского капитала на газификацию внедрение такой возможности на законодательном уровне, будет способствовать улучшению положения семей с детьми, в части создания для них комфортных условий проживания»,- сказал сенатор.

Парламентарии полагают, что всестороння дискуссия будет способствовать выработке правильного решения в части законодательного регулирования данного вопроса.

В совещании приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства энергетики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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