Source: Russia Federal Space

#ФМБА#Главное#Байконур10.07.2020 15:20

ФМБА: спецборт с медиками и оборудованием прибыл на Байконур

Сегодня, 10 июля 2020 года, на комплекс «Байконур» прибыл сводный медицинский отряд ФМБА России во главе с заместителем руководителя ФМБА России Владимиром Романовым и начальником Управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаилом Ратмановым. Специальным бортом Госкорпорации «Роскосмос» доставлены 14 специалистов Агентства, которые привезли с собой четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тысяч комплектов СИЗ.

По состоянию на 10 июля 2020 года на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В г. Байконуре зарегистрировано 113 лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19. Болезнь у всех пациентов протекает в легкой и средней форме. Федеральное медико-биологическое агентство предпринимает все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на комплексе «Байконур». Ситуация находится под полным контролем.

Напомним, что 27 июня 2020 года на Байконур прибыл сводный медицинский отряд ФМБА России из 5 специалистов. Этим же рейсом были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов СИЗ и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве.

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