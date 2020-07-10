Source: Russia – Council of the Federation

Турнир прошел в дистанционном онлайн формате.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в открытии финального этапа юбилейного X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Впервые за свою историю турнир прошел в дистанционном онлайн формате. Федеральной площадкой для проведения мероприятия стал старейший экономический вуз страны – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

«По всей стране в борьбу за путёвки в финал включились свыше 7400 участников в 1162 муниципальных образованиях страны! 30 проц. из тех, кто вышел в финал, составили жители сельской местности», — сообщил Валерий Рязанский.

В борьбу за путёвки в финал включились свыше 7400 участников в 1162 муниципальных образованиях страны

В федеральном этапе приняли участие команды из 69 субъектов Федерации и соотечественники из 15 стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта, Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Финляндии, Чехии. За звание сильнейших знатоков IT-технологий на заключительном этапе боролись 254 участника.

«Несмотря на все сложности, юбилейный чемпионат состоялся и стал важной вехой на том пути, который мы вместе со старшим поколением прошли за десять лет. От первого неуверенного прикосновения к клавиатуре до создания собственного блога, онлайн оплаты услуг ЖКХ, мобильного банка и новой работы — эта траектория достойна восхищения», — отметил сенатор.

Валерий Рязанский принял участие в открытии финального этапа юбилейного X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Валерий Рязанский принял участие в открытии финального этапа юбилейного X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Валерий Рязанский принял участие в открытии финального этапа юбилейного X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Открытие финального этапа юбилейного X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Финальный этап юбилейного X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

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Валерий Рязанский принял участие в открытии финального этапа юбилейного X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Парламентарий сообщил, что специально для финального этапа Чемпионата специалисты дирекции цифровизации РЭУ им. Плеханова разработали IT-платформу, позволяющую жюри и организаторам в режиме реального времени видеть на одном экране всех финалистов и контролировать ход выполнения заданий.

«Финалисты выполнили задания в трех номинациях в категориях «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь». В качестве домашнего задания каждый из участников подготовил презентацию на тему «Семейные истории Великой Победы», — продолжил Валерий Рязанский.

Первое место в командном зачете заняли пенсионеры Тульской области, серебряные награды — у сборной Кировской области, «бронза» досталась Республике Удмуртия.

В открытии Чемпионата также приняли участие Председатель Правления Пенсионного фонда России Максим Топилин, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко и ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин. С видеообращением к участникам и гостям турнира выступила заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

Мероприятие прошло при поддержке Совета Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации.

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