В Липецкой области прокуратура приняла меры к сохранности объекта археологического наследия

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Задонского района Липецкой области провела проверку по информации в СМИ о незаконном проведении работ на объекте археологического наследия.

Установлено, что в апреле текущего года сельскохозяйственное предприятие на территории объекта археологического наследия приступило к работам, связанным со снятием верхнего слоя почвы.

В нарушение Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные работы проводились без согласования и получения разрешения Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ст. 7.14 КоАП РФ (проведение земляных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия в случаях, если такое разрешение обязательно).

На основании акта прокурорского реагирования юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс.рублей.

В адрес руководителя хозяйствующего субъекта внесено представление по результатам рассмотрениякоторого хозяйственная деятельность на объекте археологического наследия прекращена.

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