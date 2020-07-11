В Республике Алтай прокуратура добилась присвоения труженице тыла статуса ветерана Великой Отечественной войны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Усть-Кокинского района Республики Алтай провела проверку по обращению 88-летней местной жительницы, которой сотрудники управления социальной защ иты населения Усть-Коксинского района отказали в выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны – труженика тыла в связи с отсутствием документов, подтверждающих необходимый трудовой стаж.

Вместе с тем, прокурорской проверкой установлено, что заявительница в период с 1943 года по 1945 год трудилась в колхозе «Память Чкалова» Усть-Коксинского района, однако архивные данные о ее работе в колхозе не сохранились.

В целях защиты ее прав прокурор направил в суд заявление об установлении факта трудовой деятельности гражданина во время войны, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда вступило в законную силу, пенсионерке присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны, что позволит ей получать предусмотренные законодательством меры социальной поддержки.

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