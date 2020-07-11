Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#ЦУП#МКС#МКС-63#Прогресс МС-14#Союз МС-17#Прогресс МС-1511.07.2020 22:18

Скорректирована орбита МКС

Сегодня, 11 июля 2020 года, выполнена коррекция орбиты Международной космической станции. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», с помощью которого была осуществлена коррекция орбиты, были включены в 22:15 мск на 262 секунды, в результате МКС получила импульс в 0,51 м/с. После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 900 метров.

Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), параметры орбиты станции после выполнения коррекции составили:

Период обращения: 92,87 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота над поверхностью Земли: 417,7 км;

максимальная высота над поверхностью Земли: 436,8 км.

Данная операция проведена с целью подготовки рабочей орбиты перед запусками и стыковкой грузового корабля «Прогресс МС-15» и пилотируемого корабля «Союз МС-17».

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