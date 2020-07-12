Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Центр Хруничева#МКС12.07.2020 12:00

20 лет со дня запуска модуля «Звезда»

20 лет назад, 12 июля 2000 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К». Она вывела на околоземную орбиту служебный модуль «Звезда» — третий элемент Международной космической станции. ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), спроектировавший и изготовивший первый модуль — функционально-грузовой блок «Заря», является также одним из основных изготовителей служебного модуля «Звезда».

Спустя несколько дней, 26 июля 2000 года, состав Международной космической станции пополнился еще одним российским модулем — «Звезда». С прибытием служебного модуля на станции появилось место для жизни и работы экипажа.

Создание Международной космической станции непосредственно на орбите началась 20 ноября 1998 года запуском её первого модуля — функционально-грузового блока «Заря». В декабре того же года шаттл Endeavour (миссия STS-88) вывел на орбиту соединительный модуль «Юнити» (Unity — «Единство») и состыковал его с «Зарей». В июле 2000 года состав МКС пополнился третьим модулем. Им стал служебный модуль «Звезда».

По своему назначению модуль «Звезда» является основой российского сегмента МКС. Он обеспечивает деятельность экипажа и управление станцией с регулярно меняющейся конфигурацией. На этапе развёртывания станции «Звезда» служила базовым блоком всей станции, основным местом для жизни и работы экипажа. Служебный модуль выполнял функции жизнеобеспечения на всех модулях, контроля высоты над Землёй, энергоснабжения станции, вычислительного центра, центра связи, основного порта для грузовых кораблей семейства «Прогресс». Со временем многие функции были переданы другим модулям, однако «Звезда» всегда будет оставаться структурным и функциональным центром российского сегмента космической станции.

2 ноября 2000 года на пилотируемом корабле «Союз ТМ-31» прибыл экипаж первой основной экспедиции (МКС-1) — Уильям Шеперд, Юрий Гидзенко и Сергей Крикалёв. С этого дня Международная космическая станция стала постоянно обитаемой станцией. На её борту, сменяя друг друга, по несколько месяцев стали работать экипажи основных экспедиций.

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