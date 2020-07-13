В Краснодарском крае суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прикубанский районный суд г. Краснодара удовлетворил исковое заявление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина» Александра Сафонова, его родственников и иных доверенных лиц.

Проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно со следственными органами проверкой установлено, что фигурант, являясь в период с 2009 года по 2017 год начальником упомянутого санатория, расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края, путем неоднократного хищения выделяемых из федерального бюджета на нужды учреждения денежных средств, приобрел на территории Краснодарского края и г. Москвы 44 дорогостоящих объекта недвижимости и 7 автотранспортных средств общей стоимостью свыше 280 млн рублей. Часть имущества была взыскана с супруги Сафонова.

При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Сафоновым скрывалась, в предоставляемых ежегодных справках о своих доходах не отображалась, однако после увольнения с государственной службы формально отчуждена родственниками в его пользу или доверенных лиц.

Так, при общем совокупном доходе за 9-летний период работы в упомянутой должности в размере 7,5 млн рублей, только стоимость приобретенного чиновником в 2014 году в автосалоне г. Краснодара автомобиля марки Bentley Continental GT Speed составила 13,1 млн рублей, что превышает общий совокупный доход всех членов его семьи в указанный период.

После вступления решения суда в законную силу указанное имущество будет обращено в доход государства.

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