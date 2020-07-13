В Совете Федерации рассмотрели ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Source: Russia – Council of the Federation

Этой теме сенаторы уделяют особое внимание – А. Русских.

Комитет СФ по экономической политике в режиме видеоконференции провел заседание «круглого стола» на тему «О реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»».

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Заместитель председателя профильного Комитета Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области напомнил, что Совет Федерации непрерывно уделяет внимание вопросам развития автомобильных дорог страны и регулярно проводит мероприятия, посвященные данной теме. По их итогам профильные министерства оперативно готовят необходимые нормативно-правовые акты.

В ходе «круглого стола» было отмечено, что в успешном выполнении нацпроекта существенную роль играет комплекс вопросов. Он включает нормативно-правовое регулирование как дорожной деятельности и создания стимулов для применения современных технологий, техники и инновационных материалов в этой области, так и вопросы ответственности исполнителей и заказчиков работ при приемке дорог, совершенствования системы ценообразования.

Предлагаемые меры направлены на предоставление обеспечения конкурсной заявки отдельно на этап создания и этап эксплуатации объекта при проведении конкурсов на заключение контрактов жизненного цикла

В связи с этим в законодательство о контрактной системе уже подготовлены изменения. Предлагаемые меры направлены на предоставление обеспечения конкурсной заявки отдельно на этап создания и этап эксплуатации объекта при проведении конкурсов на заключение контрактов жизненного цикла, а также расчет начальной цены контракта, который может осуществляться раздельно.

Также в Правительстве РФ находятся два законопроекта, разработанные Минтрансом России, и направленные на обеспечение координации территориального и транспортного планирования на региональном и муниципальном уровне.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Русских

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Павел Тараканов и Владимир Городецкий

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Олег Цепкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Владимир Городецкий

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Сергей Березкин и Ольга Хохлова

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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В свою очередь, участвующий в мероприятии генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Владимир Добровольский предложил для качественного и быстрого выполнения дорожных и ремонтных работ использовать механизм льготного лизинга для обновления и наращивания парка дорожно-строительных и дорожно-ремонтных предприятий.

«Запуск программы по обеспечению отрасли дорожно-строительной техникой потребует выделения бюджетных инвестиций в объеме 30 миллиардов рублей за 5 лет. Компания сможет привлечь в программу еще 30 миллиардов рублей внебюджетных средств. Общий объем финансового обеспечения программы – 60 миллиардов рублей позволит приобрести для дорожной отрасли около 7 тысяч единиц техники и обеспечить своевременное выполнение мероприятий национального проекта», — сказал он.

По итогам «круглого стола» участниками мероприятия были приняты рекомендации Правительству РФ рассмотреть возможность создания программы по обеспечению отрасли дорожно-строительной техникой с использованием механизма льготного лизинга и внести ее для рассмотрения в Государственную Думу.

В мероприятии участвовали сенаторы, представители федеральных и региональных органов власти, транспортной отрасли.

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