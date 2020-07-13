В Челябинской области осужден руководитель фирмы-застройщика, похитивший у дольщиков свыше 340 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Советский районный суд г. Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Град». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Судом установлено, что обвиняемый в период с 2012 года по 2016 год путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства 86 участников долевого строительства ООО «Град», причинив потерпевшим материальный ущерб свыше 340 млн рублей. Привлеченными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством жилого комплекса.

Кроме того, вопреки законным интересам граждан и юридических лиц – участников долевого строительства, а также вопреки законным интересам возглавляемой им организации, он умышленно допустил неплатежеспособность ООО «Град», снизил рентабельность деятельности, ухудшил экономическое положение, что повлекло тяжкие последствия – неспособность выполнять обязательства перед участниками долевого строительства.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством объектов недвижимости сроком на 2 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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