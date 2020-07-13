«Газпром межрегионгаз Пермь» совместно с «Почтой России» оказывают услуги абонентам по оплате газа на дому

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

13 июля 2020, 12:10

Абоненты «Газпром межрегионгаз Пермь» в 2020 году более 90 тысяч раз заплатили за газ на дому с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов, которые используют почтальоны. Платежи были совершены на сумму более 60 млн рублей. Проект поставщик газа реализует совместно с АО «Почта России» с начала 2020 года.

Мобильные почтово-кассовые терминалы — смартфоны с предустановленными приложениями, которые позволяют на дому у жителей принимать платежи за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги.

Сервис по приему платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы наиболее удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью. Использование такого терминала актуально и для отдаленных населенных пунктов, где нет возможности заплатить в кассе или недостаточно развит интернет для оплаты онлайн. Практика показывает, что эта услуга востребована в основном в территориях Прикамья, а не в краевом центре.

Абоненты платят за газ без комиссии. Проведение платежа и факт внесения денежных средств подтверждается фискальным чеком с обязательной передачей данных в налоговую службу в режиме онлайн в соответствии с действующим законодательством в области использования кассовой техники.

«Наша задача, как поставщика, использовать все возможности, чтобы жителям было легко и удобно заплатить за потребленный газ. Там, где есть сложности с оплатой онлайн, можно воспользоваться услугой мобильного терминала, чтобы никуда не ходить. „Почта России“ — один из наших стратегических партнеров, и мы планируем расширять взаимодействие. Еще один проект, который мы реализуем — переход на электронную отправку заказных писем для потребителей», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Волегов.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

Последние новости по теме

MIL OSI