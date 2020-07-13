«Газпром межрегионгаз Самара» из-за просроченной задолженности за газ приостановит газоснабжение котельных «СамРЭК-Эксплуатация»

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Новости проектов и регионов

13 июля 2020, 12:00

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» готовится приостановить поставку газа крупнейшему неплательщику за газ в Самарской области — ООО «СамРЭК-Эксплуатация». По состоянию на 1 июля просроченная задолженность предприятия достигла 437,4 млн рублей и продолжает расти.

За последние 3 года объем долга «СамРЭК-Эксплуатации» перед «Газпром межрегионгаз Самара» вырос в 2,7 раз. Все меры, предпринимаемые для урегулирования ситуации, не приносят желаемого результата. Подписанный ранее график погашения задолженности предприятием не исполняется. Проблема неоднократно становилась предметом обсуждения в областном правительстве, однако предприятие продолжает игнорировать договорные обязательства и накапливать задолженность.

«Собирая платежи с населения, „СамРЭК-Эксплуатация“ накапливает колоссальную задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. Ситуация не меняется из года в год. К сожалению, в конечном итоге без отопления и горячей воды могут остаться обычные люди, которые добросовестно оплачивают счета», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виталий Коротких.

Справка

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.11.2016 № 1245, одним из оснований для частичного ограничения подачи (поставки) и отбора газа является полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате поставляемого газа и (или) услуг по его транспортировке в установленный срок, допущенное потребителем более двух раз в течение 12 месяцев.

По состоянию на 1 июля 2020 года ООО «СамРЭК-Эксплуатация» неоднократно (более двух раз) нарушило срок оплаты, установленный условиями договора. В связи с этим поставщиком было принято решение об отключении ряда объектов теплоснабжающей организации.

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