Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела заседание Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела заседание Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения».

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Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что главная задача сейчас – поддержать граждан и бизнес, отметила Валентина Матвиенко. «Именно на решение этих задач нацелен общенациональный план действий». При реализации документа нельзя забывать о развитии инвестиций в человеческий капитал, заслуживает поддержки идея образовательных кредитов, сказала глава СФ.

«Одним из базовых условий достижения целей общенационального плана является подъем деловой активности и запуск инвестиционного цикла. Финансовые организации должны стать ключевым элементом этого процесса».

Значительная часть мер государственной поддержки приходится на специальные программы кредитования малого и среднего бизнеса, сказала Валентина Матвиенко. Она обратила внимание Правительства РФ, Банка России на то, что сегодня спрос на специальные программы кредитования явно превышает предложение.

По мнению главы СФ, важно поддерживать регуляторные послабления для стимулирования кредитных организаций на развитие собственных программ реструктуризации кредитов.

Государственная программа ипотечного кредитования нового жилья под 6,5 процентов годовых не только вернула спрос на недвижимость, но и смогла придать новый импульс строительству и смежным отраслям, отметила Валентина Матвиенко. «Оживлению рынка ипотеки способствовало своевременное включение Банком России ипотечных ценных бумаг в ломбардный список. Совет Федерации неоднократно предлагал пойти на такой шаг».

Не все механизмы поддержки ипотеки исчерпаны, считает Председатель СФ. «Повысить доступность жилья для граждан смогут договоры жилищных сбережений, сочетающие в себе элементы банковского вклада и ипотечного кредита. Такая практика уже есть в ряде регионов, в частности в Республике Башкортостан».

Глава СФ обратила внимание и на ситуацию с ипотекой на вторичном рынке, где стоимость кредитов остается достаточно высокой.

Валентина Матвиенко остановилась на вопросах развития фондового рынка. По ее словам, повышению привлекательности ценных бумаг для населения будет способствовать максимальная защита прав граждан при осуществлении операций. Соответствующий законопроект подготовлен, доработан при активном участии сенаторов, находится на стадии принятия парламентом, сообщила глава верхней палаты.

Рассчитываем на скорейшее принятие Государственной Думой нашей важной совместной инициативы, направленной на защиту граждан от мошенников. Это позволит быстро осуществлять блокировку сайтов, финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

«Рассчитываем на скорейшее принятие Государственной Думой нашей важной совместной инициативы, направленной на защиту граждан от мошенников. Это позволит быстро осуществлять блокировку сайтов, финансовых пирамид и нелегальных кредиторов», — сказала Валентина Матвиенко.

Для поддержки граждан и организаций в случаях ухудшения финансового положения и банкротства разработан закон о судебной рассрочке исполнения обязательств должника, рассказала глава СФ. «В высокой степени готовности – создание бесплатной процедуры внесудебного банкротства гражданина. Сенаторы приняли активное участие в доработке этих документов».

Важнейшим условием запуска нового инвестиционного цикла для развития инфраструктуры, считает Валентина Матвиенко, является создание благоприятных условий для бизнеса и обеспечение притока в экономику «длинных денег». «Для этого важно применять различные инструменты, в т. ч. налоговые, якорные инвестиции институтов развития, обеспечивать компенсации части затрат на размещение акций и другие механизмы».

Глава государства поручил Правительству РФ подготовить предложения по использованию инструментов долгосрочного финансирования, в том числе облигаций, позволяющих привлечь средства частных инвесторов, напомнила спикер СФ. «Необходимо ускорить эту работу. Совет Федерации готов к самому тесному взаимодействию с участниками рынка для решения поставленной Президентом задачи».

Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Николай Журавлев и Эльвира Набиуллина

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Валентина Матвиенко

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Эльвира Набиуллина

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Алексей Кудрин

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Анатолий Аксаков

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Николай Журавлев

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Геннадий Голов

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Николай Журавлев и Эльвира Набиуллина

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Анатолий Артамонов

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Мухарбий Ульбашев

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Эльвира Набиуллина

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Николай Журавлев и Эльвира Набиуллина

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Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Алексей Кудрин

38 из 39

Заседание Совета по развитию финансового рынка на тему «Роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения»

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Среди эффективно действующих механизмов Валентина Матвиенко назвала институт индивидуальных инвестиционных счетов. «Сегодня такие счета открыты у более, чем 2 миллионов человек, то есть в 10 раз больше, чем три года назад. Стоит стимулировать дальнейшее развитие данного инструмента, расширять его и делать интереснее для частных инвесторов».

Нуждаются в развитии современные финансовые инструменты поддержки реального сектора экономики. Нужно расширять факторинговые операции для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет использования онлайн-платформ.

Принципиально важным является использование передовых цифровых технологий для создания новых инструментов инвестиций, считает Председатель СФ. Для этого требуется качественная правовая база. В прошлом году принят ряд законов, однако до сих нет документа, регулирующего использование цифровых финансовых активов.

«Сенаторы РФ принимают самое деятельное участие в создании законодательной базы цифровизации финансовой сферы. Разработаны документы, которые позволят получать финансовые услуги дистанционно. Граждане наравне с традиционными инвесторами должны иметь возможность пользоваться всеми льготами, которые есть на финансовом рынке», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она также подняла тему эффективности государственных корпораций. «Сегодня число успешно реализованных прорывных, инновационных проектов, новых «точек роста», высокотехнологичных производств невелико и инновационный прорыв не обеспечен. Совет Федерации предлагает провести серьезный аудит эффективности работы институтов развития», — сказала глава СФ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что меры Правительства РФ, в первую очередь, бюджетные меры поддержки населения и бизнеса ограничивают масштаб экономического спада, как и антикризисные меры, принятые Банком России. Они позволяют через масштабную реструктуризацию кредитов смягчить удар для людей и предприятий. «Но экономика нуждается в широком комплексе мер, которые позволят бизнесу не только преодолеть трудности, но и развиваться более быстрыми темпами».

По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России принимает участие в реализации всех компонентов общенационального плана, которые непосредственно связаны с финансовой системой – в создании «длинных денег», прежде всего, для инвестиций, поддержки цифровой трансформации экономики, проектного финансирования, строительства, развитии ипотеки и расширении доступности финансирования для реального сектора, а также повышения защиты потребителей финансовых услуг.

Одновременно Банк России влияет на восстановление экономики через денежно-кредитную политику. Сейчас есть возможность снижать ключевую ставку, опираясь на низкую инфляцию, которая была достигнута в предыдущие годы. Банковский сектор смог не только оказать поддержку заемщикам черед масштабные программы реструктуризации, но и сохранил потенциал для дальнейшего наращивания кредитования, отметила она.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин указал, что разработанный общенациональный план и новые предложения по уточнению национальных проектов, которые будут завершены в течение трех месяцев, становятся важнейшей заявкой Правительства России на выход на запланированные ориентиры экономического роста выше среднемировых.

Глава Счетной палаты отметил последствия пандемии для экономики страны и назвал риски, стоящие перед финансовым сектором. Он пояснил, что Россия, как и другие страны, наращивает свои долги для реализации антикризисных программ. Но у нас есть финансовые ресурсы, есть финансовые инструменты, и мы можем ими пользоваться, подчеркнул Алексей Кудрин.

Среди других рисков он назвал снижение прибыли и ликвидности банков, отток иностранных инвестиций, ухудшение качества кредитного портфеля банков, недостаточный платежеспособный спрос заемщиков.

На заседании выступили представители федеральных и региональных органов власти, профессионального сообщества, эксперты.

Подводя итоги заседания, заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области отметил, что все высказанные предложения будут доработаны и включены в проект рекомендаций Государственной Думе, Правительству РФ и Банку России по поддержке финансового рынка, бизнеса и граждан.

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