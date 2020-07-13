Компания «Газпром добыча Иркутск» выделила средства иркутской зоогалерее на приобретение кормов для животных

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

13 июля 2020, 12:30

Компания «Газпром добыча Иркутск» в рамках благотворительной деятельности выделила средства на приобретение кормов для животных, содержащихся в иркутской зоогалерее. На деньги газодобывающей компании будет закуплено мясо для хищников.

На попечении иркутской зоогалереи сегодня находятся более 300 животных, в том числе таких крупных и затратных в содержании, как львы, тигр, леопард, пума, рысь, медведи, волки, крупные птицы.

С введением 30 марта нынешнего года ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, иркутская зоогалерея, существующая за счет посетителей, была вынуждена объявить сбор помощи для животных.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ), ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Производственные подразделения компании расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действуют системы экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 14001:2004, ISO 45001 и ISO 9001.

Коллектив насчитывает более 500 человек. Головной офис находится в Иркутске.

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