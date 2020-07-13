Компания ООО «Газпром газораспределение Самара» перешла на усиленный режим работы в связи с рекордно высокой температурой, установившейся в регионе

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

10 июля 2020, 20:00

На предприятии ООО «Газпром газораспределение Самара» введен усиленный режим работы из-за экстремальной жары на территории Самарской области и риском возникновения пожаров.

Аварийные бригады филиалов газовой компании круглосуточно находятся в состоянии повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ежедневно специалисты ООО «Газпром газораспределение Самара» обходят трассы газопроводов, уделяя особое внимание объектам, находящимся вблизи прохождения газопроводов.

С целью обеспечения пожарной безопасности объектов газораспределительных сетей в пожароопасный период был утвержден план и организована работа по выявлению и устранению потенциально опасных для возгорания участков, находящихся в непосредственной близости от зон прохождения газопроводов и объектов газораспределительных систем. Также проводятся профилактические мероприятия: дополнительный осмотр технического состояния газопроводов, очистка территории и охранной зоны газопроводов и сооружений на них, ГРП, ШРП, средств электрохимической защиты от сухой травы, древесно-кустарниковой растительности и других сгораемых материалов, проверка на герметичность сварных, резьбовых, фланцевых соединений, запорной арматуры газопроводов и сооружений на них, проверка укомплектованности и готовности к применению средств пожаротушения.

Из-за сильной жары для предотвращения перегревания сотрудников, выполняющих работы на открытом воздухе, временно изменен порядок рабочего дня, все возможные мероприятия перенесены на утреннее и вечернее время.

«Компания ООО „Газпром газораспределение Самара“ относится к организациям непрерывного цикла и обеспечивает круглосуточную безопасность жителям региона. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки газа всем потребителям, которая не должна прекращаться из-за природных катаклизмов. Из-за экстремальных температур, установившихся в Самарской области, жители должны быть бдительными вдвойне и при возникновении любых неисправностей звонить газовикам по телефонам 04, 104, 112», — рассказал Виталий Коротких, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара».

Справка

ООО «Газпром газораспределение Самара» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, возведением мини-котельных, обслуживанием ВДГО.

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