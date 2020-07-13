Л. Гумерова: Важно соблюдать принцип понятности, прозрачности и справедливости оплаты труда педагогических работников

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание Комитета. В ходе мероприятия обсуждался вопрос о ходе рассмотрения в Правительстве РФ обращения Совета Федерации по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, а также о разработке механизмов внедрения указанной системы оплаты труда.

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Лилия Гумерова напомнила, что Постановление об обращении Совета Федерации к Правительству РФ по этому вопросу было принято в январе текущего года. «Эта тема не теряет своей актуальности. Мы получаем много обращений из регионов, встречаясь на разных площадках с учителями, директорами учебных заведений». Сенатор отметила важность соблюдения принципа понятности, прозрачности и справедливости оплаты труда.

Заместитель председателя Комитета СФ Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области в своем выступлении сообщил, что по‑прежнему остаются существенными различия в принципах и подходах к оплате труда педагогических работников, выполняющих одинаковые должностные обязанности, реализующих образовательные программы одного уровня в разных субъектах РФ.

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Наталия Косихина

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Сенатор предложил разработать памятку, которая будет содержать ряд позиций Комитета по данному вопросу. «В частности, единая система оплаты труда должна включать в себя гарантированный минимум оплаты за норму часов педагогической нагрузки, так называемый базовый должностной оклад не ниже минимального размера оплаты труда. Кроме того, норма часов педагогической нагрузки должна быть единой для Российской Федерации с возможностью ее увеличения только при дополнительной оплате. Перечень стимулирующих выплат в образовательных учреждениях также должен быть единым», — считает Виктор Смирнов.

Лилия Гумерова предложила сенаторам обсудить эти позиции с представителями регионов, затем принять окончательное решение на следующем заседании Комитета СФ. Далее планируется направить разработанный документ в Правительство Российской Федерации.

В ходе заседания заместитель председателя Комитета СФ Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области представил Федеральный закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации». Документ направлен на расширение использования электронных технологий при регистрации объектов интеллектуальных прав. Заявителю предоставляется возможность прилагать к материалам заявки трехмерные модели заявляемых объектов интеллектуальной собственности в электронной форме.

«Эти изменения позволяют ускорить процесс регистрации. Кроме того, они упрощают процедуру подачи заявок заявителем, использующим цифровые системы при проектировании и моделировании объектов. Также Федеральный закон устанавливает возможность выдавать охранные документы — за исключением патента на секретное изобретение — в электронной форме. Возможность получить их на бумажном носителе также будет сохранена», — сказал Виктор Кресс.

Члены Комитета СФ выступили за одобрение палатой указанного Федерального закона. В обсуждении этого вопроса также участвовали руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев и заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Георгий Котляр.

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