Налогово-бюджетная политика в преображенном мире

(Фото: Fiscal-Pogonici-iStock) Витор Гаспар и Гита Гопинат 13 июля 2020 г. Продолжающаяся пандемия COVID-19 уже подтолкнула к проведению беспрецедентных ответных мер налогово-бюджетной политики в сумме почти на 11 трлн долларов на глобальном уровне. Но в условиях, когда продолжается быстрый рост количества подтвержденных случаев заболевания и смертей, директивные органы должны продолжать уделять первоочередное внимание ответным действиям в сфере здравоохранения, сохраняя при этом благоприятную и гибкую налогово-бюджетную политику и готовясь к изменениям в экономике трансформационного характера. Перед лицом резкого падения мирового объема производства потребовались крупные ответные меры в бюджетной сфере, чтобы увеличить потенциал систем здравоохранения, компенсировать потери домашних хозяйств в доходах и не допустить широкомасштабных банкротств. Однако ответные меры политики также привели к тому, что государственный долг в мире в целом достиг самого высокого уровня за документированную историю, более 100 процентов мирового ВВП, что выше пикового уровня после второй мировой войны. Согласно информации базы данных «Бюджетного вестника» по налогово-бюджетным мерам, предпринимаемым странами в ответ на пандемию COVID-19 , которая охватывает представительную выборку из более 50 стран, совокупная бюджетная поддержка в мире к настоящему моменту делилась почти поровну между мерами над чертой бюджета, оказывающими прямое воздействие на поступления и доходы, такими как отсрочка выплаты налогов и денежные трансферты, и мерами под чертой бюджета, включающими кредиты государственного сектора, вливания капитала и государственные гарантии. Меры налогово-бюджетной политики для постепенного восстановления открытости после «Великой самоизоляции» Необходимость проведения бюджетных мер на этом не заканчивается, поскольку мы еще не преодолели все трудности. Даже несмотря на то, что многие страны осторожно выходят из «Великой самоизоляции», в отсутствие способа преодоления кризиса здравоохранения сохраняются огромные факторы неопределенности в отношении траектории восстановления экономики. Высшим приоритетом по-прежнему остается государственная система здравоохранения. Меры политики, уменьшающие риски для здоровья, вносят значительный вклад в восстановление уверенности и доверия, тем самым способствуя экономической активности и занятости и уменьшая напряжение для государственных финансов. И в перспективе заблаговременные и целенаправленные процедуры сдерживания будут вызывать намного более ограниченные экономические и бюджетные издержки по сравнению с повсеместными мерами изоляции. Точные, своевременные и исчерпывающие данные по показателям в сфере здравоохранения и социально-экономическим показателям имеют принципиальное значение для отслеживания вспышек заболевания и оперативного реагирования на них, а также вселяют в людей уверенность в том, что есть возможность справиться с будущими волнами заражения. Во-вторых, необходимо, чтобы налогово-бюджетная политика оставалась поддерживающей и гибкой до тех пор, пока не будет обеспечен безопасный и долговременный выход из кризиса. При неблагоприятном сценарии траектория государственного долга может сместиться еще выше, но если произойдет ужесточение налогово-бюджетной политики раньше, чем это целесообразно, это создаст еще больший риск подрыва подъема с более крупными будущими издержками для бюджета. Директивным органам следует подготовить планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые допускают гибкое масштабирование в целях урегулирования рисков для здоровья населения, экономических и бюджетных рисков, связанных с возобновляющимися вспышками заболевания. Чтобы не допустить задержек в предоставлении адресной поддержки может потребоваться новое поколение автоматических стабилизаторов. В-третьих, кризис имеет трансформационный характер. Многие рабочие места, сметенные кризисом, не восстановятся. Необходимо будет способствовать переводу ресурсов из тех секторов, величина которых может уменьшиться необратимо, таких как воздушные перевозки, в сектора, которые будут расширяться, такие как цифровые услуги. Поддержка должна переходить от сохранения имеющихся рабочих мест к поддержанию людей в процессе их переподготовки или перемещения между секторами. Необходимо будет четко различать неликвидные, но платежеспособные компании и несостоятельные фирмы. Органы государственного управления могут предпринять дальнейшие шаги, такие как использование конвертируемых облигаций или вливание ликвидности в стратегически важные или имеющие системную значимость компании (или даже временно их национализировать). Во многих странах также потребуется предпринять быстрые и решительные меры по совершенствованию правовых механизмов для решения проблемы чрезмерной задолженности и предотвращения того, чтобы кризис оставил в экономике глубокие долговременные следы. Поддержание экономической приемлемости уровня долга Необходимость дальнейшей бюджетной поддержки очевидна, но это поднимает вопрос о том, как могут страны финансировать эти меры без того, чтобы задолженность не приобрела экономически неприемлемых масштабов. Ожидается, что бюджетные дефициты в 2020 году будут более чем в пять раз выше в странах с развитой экономикой (СРЭ) и более чем в два раза выше в странах с формирующимся рынком (СФР) по сравнению с прогнозами январского выпуска Перспектив развития мировой экономики 2020 года, что приведет к беспрецедентному скачку государственного долга, соответственно, на 26 и 7 процентных пунктов ВВП. Многие органы государственного управления воспользуются тем фактом, что стоимость заемных средств находится на исторически низком уровне и, согласно прогнозам, будет оставаться низкой в течение продолжительного времени, поскольку кризис ведет к увеличению сбережений в целях предосторожности и уменьшает инвестиционный спрос. Более того, прогнозируется, что в течение некоторого времени экономические системы будут функционировать на уровне ниже своего потенциала и, соответственно, инфляционное давление будет оставаться сдержанным, поэтому у центральных банков не будет необходимости повышать процентные ставки. В 2021 году ожидается стабилизация государственного долга (кроме США и Китая) под воздействием низких процентных ставок и прогнозируемого активного восстановления экономической активности в базисном сценарии. И тем не менее, желательно проявлять осторожность. Существуют значительные различия между странами по уровню долга и способности привлекать финансирование, а прогнозы связаны с высокой степенью неопределенности. Стоимость заемных средств может быстро увеличиться, особенно для стран с формирующимся рынком и стран с пограничной экономикой, как это произошло в марте. Обеспечение возврата на траекторию устойчивых сальдо бюджета будет также важной задачей в тех странах, которые вошли в кризис с уже повышенным уровнем долга и низкими темпами роста. Органам государственного управления необходимо будет следовать вызывающим доверие среднесрочным бюджетным планам, которые опираются на улучшение мобилизации поступлений, в том числе за счет сведения к минимуму уклонений от налогов, в некоторых случаях повышения степени прогрессивности налогов, установления платы за углеродные выбросы и повышения эффективности расходов (например, отмены субсидий на ископаемое топливо). Прозрачное информирование о любых планах будет способствовать сдерживанию потенциальной волатильности на рынках суверенных долговых обязательств в переходной стадии. Кроме того, международные организации должны обеспечить, чтобы доступ к международной ликвидности не был нарушен в результате самореализующейся рыночной паники. Международное сообщество должно также обеспечить, чтобы уязвимые страны с низкими доходами, у которых нет средств на поддержание систем здравоохранения и предоставление жизненно важной помощи, могли получать льготное финансирование и, в некоторых случаях, гранты. Экстренную помощь МВФ уже получили семьдесят две страны, но потребуется намного больше двусторонней и многосторонней поддержки. А более бедные страны могут нуждаться в дальнейшем облегчении бремени задолженности, в том числе в рамках инициативы Группы 20-ти по приостановке выплат в счет обслуживания долга. Меры налогово-бюджетной политики после COVID 19 Когда станут широко доступны действенная вакцина и средства лечения COVID-19, мы войдем в мир после COVID и действительно выйдем из «Великой самоизоляции». Это будет возможно только в том случае, если международная солидарность позволит получить доступ к лечению и вакцинам для всех людей как в развитых, так и в развивающихся странах. На этом этапе органам государственного управления необходимо будет перенаправить налогово-бюджетную политику на достижение экономического роста, который был бы стойким к потрясениям, характеризовался устойчивостью и охватывал широкие слои. Директивным органам необходимо решать вопросы увеличения бедности и неравенства, а также устранять структурные недостатки, выявленные кризисом, чтобы повысить свою готовность к будущим потрясениям. Это включает инвестиции в более прочные системы здравоохранения, лучшее обеспечение ресурсами систем социальной защиты и расширение использования цифровых технологий. Официальные органы должны активно поддерживать благоприятные для климата инвестиции, которые способствуют более «зеленому», богатому рабочими местами и опирающемуся на инновации росту. Налогово-бюджетная политика также должна быть направлена на преодоление неравенства за счет расходов, ставящих своей целью достижение всеобщего доступа к здравоохранению и образованию, и прогрессивных налоговых систем. Невозможно со значительной уверенностью прогнозировать, как будет выглядеть мир после COVID 19. Очевидно, трансформация будет глубокой. Каким бы ни было будущее, в нем потребуются гибкие меры налогово-бюджетной политики, которые способствуют структурным изменениям, направлены на решение проблемы неравенства и поддерживают переход к более зеленому будущему. ***** Витор Гаспар — гражданин Португалии, директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ. До работы в МВФ он занимал различные руководящие должности в Банке Португалии, связанные с вопросами политики, в том числе в последний период — должность специального советника. В 2011–2013 годах он был министром финансов и государственного управления Португалии. В 2007–2010 годах он возглавлял Бюро советников по вопросам европейской политики в Европейской комиссии, а в период с 1998 по 2004 год был генеральным директором по исследованиям в Европейском центральном банке. Г-н Гаспар имеет степень доктора наук и постдокторскую ученую степень по экономике Университета Нова в Лиссабоне. Он также учился в Католическом университете Португалии. Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра. Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком. Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook of International Economics (Справочник по международной экономике), а до этого была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка.В 2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти. Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета. Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

