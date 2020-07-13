О. Мельниченко: Рассмотренные нами изменения в законодательство повысят вовлеченность граждан в решение вопросов местного значения

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел вопросы жилищных субсидий гражданам и правового регулирования вопросов инициативного бюджетирования.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Провел мероприятие председатель Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

Сенаторы рассмотрели Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

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Уточняются условия предоставления жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера.

Принятие этого закона позволит установить единую правоприменительную практику в смежных сферах правового регулирования отношений, возникающих по поводу расчёта жилищной субсидии гражданам, выезжающим из указанных территорий, а также гражданам, выезжающим из закрывающихся населённых пунктов в ряде районов, указывают авторы документа.

В ходе заседания Комитет СФ также предварительно рассмотрел планируемый к рассмотрению Государственной Думой в третьем чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части правового регулирования вопросов инициативного бюджетирования. Документ был внесен сенаторами Российской Федерации Андреем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области , Олегом Мельниченко и депутатом Государственной Думы Сергеем Неверовым.

По словам Олега Мельниченко, принятие закона о «народном» бюджетировании позволит установить гарантии реальной вовлеченности граждан в обустройство комфортной среды для жизни.

Федеральный закон направлен на установление правовых основ выдвижения, рассмотрения и реализации инициативных проектов как одной из наиболее распространённых в субъектах Федерации практик инициативного бюджетирования. В частности, документ устанавливает требования к содержанию и порядку выдвижения инициативных проектов, включающие необходимость их предварительного рассмотрения на сходах, собраниях (конференциях) граждан или выявления мнения населения путем проведения опроса граждан либо сбора их подписей и так далее.

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Сергей Лукин

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Павел Тараканов

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Аркадий Чернецкий

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Виктор Павленко

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Олег Мельниченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Законом предусматривается, что порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, а также проведения конкурсного отбора инициативных проектов определяются представительным органом (решением схода граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального образования.

В ходе обсуждения было отмечено, что в тексте закона учтены поправки, внесенные Олегом Мельниченко и Андреем Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

По словам Олега Мельниченко, принятие этого закона позволит на федеральном уровне установить правовые гарантии непосредственного участия граждан в определении направлений расходования средств местных бюджетов. Это создаст стимулы для масштабирования существующих практик инициативного бюджетирования и повышения степени вовлеченности жителей муниципальных образований в решение вопросов местного значения.

Комитет рекомендовал Совету Федерации одобрить указанные федеральные законы.

В ходе заседания Олег Мельниченко подчеркнул, что важно стимулировать индивидуальное жилищное строительство в Дальневосточном федеральном округе.

Глава Комитета СФ отметил, что на рассмотрении в Комитете находится проект федерального закона, который направлен на стимулирование освоения «дальневосточных гектаров».

Законопроектом предлагается расширить перечень случаев досрочного предоставления земельных участков в собственность гражданам.

«Гражданам не потребуется ждать истечения пятилетнего срока оформления в собственность земельного участка в случае, если ими используется новый механизм ипотечного кредитования по ставке в 2 проц. для дальневосточников», – пояснил сенатор Олег Мельниченко.

Сенатор обратил внимание, что реализация этих норм будет способствовать доступности ипотечного кредитования для населения, а также освоению «дальневосточных гектаров» на условиях осуществления на них жилищного строительства гражданами не только за счет собственных средств, но и с привлечением целевых кредитных средств.

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