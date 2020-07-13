О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере реализации организациями торговли и общественного питания мясной продукции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурорами продолжает реализовываться одно из приоритетных направлений деятельности – надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Ведется активная работа, способствующая укреплению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Так, прокурорами субъектов в IV квартале 2019 г. – истекшем периоде 2020 г. на постоянной основе проводились проверки соблюдения федерального законодательства при продаже мясной продукции организациями торговли и общественного питания, в том числе реализующими свою продукцию на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса.

Результаты проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях хозяйствующими субъектами требований действующего законодательства.

Мясная продукция в массовом порядке реализуется при отсутствии ветеринарно-сопроводительных документов, что может повлечь причинение вреда здоровью и жизни неопределенного круга лиц (республики Алтай, Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Татарстан и Хакасия, Забайкальский, Пермский и Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Курская, Липецкая, Магаданская, Московская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и иные регионы). Так, прокуратурой Республики Башкортостан приняты меры реагирования в связи с поставкой мяса говядины, не имеющего надлежащих ветеринарных сопроводительных документов, в более чем 20 детских садов и школ республики.

Имеют место случаи реализации мясной продукции без проведения производственного контроля качества пищевых продуктов, с нарушением требований к условиям их изготовления (производства) и реализации. По результатам проверки прокуратуры Демского района г. Уфы Республики Башкортостан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в связи с поставкой в коррекционную школу-интернат 84 кг мяса, зараженного бактерией Listeria monocytogenes, опасной для человека.

Аналогичные нарушения при поставке мясной продукции ненадлежащего качества в образовательные учреждения Самарской области установлены прокурором Центрального района г. Тольятти. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ.

Практически повсеместно прокурорами вскрыты факты продажи мясной продукции при отсутствии маркировки или с истекшим сроком годности. Общий объем выявленной прокурорами Костромской области мясной продукции, реализуемой с подобными нарушениями, составил более 150 кг. В рамках проверочных мероприятий данная продукция снята с продажи.

Несоблюдение юридическими лицами и предпринимателями температурного режима хранения мяса и товарного соседства установлено прокурорами в республиках Алтай, Карелия и Татарстан, Забайкальском, Пермском и Ставропольском краях, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Костромской, Магаданской, Орловской, Пензенской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях и др.

Нередко прокурорами принимались меры в связи с ненадлежащей реализацией территориальными органами Роспотребнадзора полномочий по организации и проведению проверочных мероприятий в рассматриваемой сфере, привлечению виновных лиц к административной ответственности (республики Дагестан и Тыва, Волгоградская, Ленинградская, Московская, Пензенская, Псковская, Челябинская области и другие регионы).

Всего за рассматриваемый период органами прокуратуры выявлено около 4 тыс. нарушений федерального законодательства в данной области, с целью устранения которых внесено более 1,5 тыс. представлений, вынесено 2,5 тыс. постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Работа прокуроров на рассматриваемом направлении надзорной деятельности продолжается на системной основе.

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