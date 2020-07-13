Проект компании «Газпром трансгаз Москва» «Шаги Победы» стартовал на Прохоровском поле

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

13 июля 2020, 17:45

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12 июля в Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле» состоялась первая церемония объединения земель трех ратных полей России в рамках двухлетнего (2019–2020) историко-патриотического проекта «Шаги Победы», организованного компанией «Газпром трансгаз Москва» под патронатом полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе.

Проект посвящен воинской доблести российской армии на Куликовом, Бородинском и Прохоровском полях и приурочен к 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

У памятника Победы — звонницы — прошел торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Курской битвы и величайшего танкового сражения в мировой истории, предопределившего исход Великой Отечественной войны.

Открыл церемонию полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в присутствии министра культуры Ольги Любимовой, губернатора Белгородской области Евгения Савченко, представителей федеральных и региональных властей, митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, ветеранов Великой Отечественной войны.

По традиции присутствующие возложили к звоннице цветы и почтили память павших воинов минутой молчания.

Следующая церемония объединения земель трех ратных полей в рамках проекта будет приурочена к 208-й годовщине Бородинского сражения и пройдет 7 сентября текущего года на Бородинском поле.

Финальная церемония на Куликовом поле пройдет в дни празднования 640-й годовщины Куликовской битвы.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Москва» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 14 регионов европейской части России, а также транзит природного газа в страны ближнего зарубежья. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 21 тыс. км магистральных газопроводов. Ежегодно транспортируется порядка 160 млрд куб. м голубого топлива. Для выполнения задач по транспортировке газа компанией задействовано 24 филиала, в том числе 17 линейных производственных управления магистральных газопроводов, 23 компрессорные станции с 41 цехом.

Компанией внедрена интегрированная система менеджмента качества в следующих областях менеджмента: система менеджмента качества (СТО «Газпром» 9001, ISO 9001); система экологического менеджмента (ISO 14001); система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (OHSAS 18001); система энергетического менеджмента (ISO 50001); система менеджмента информационной безопасности (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001/2006).

Коллектив предприятия насчитывает около 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Москве.

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