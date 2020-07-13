Российская энергетическая неделя: пространство для необходимого диалога

Source: Russia Ministry of Energy

В октябре в Москве пройдет один из крупнейших международных энергетических форумов – Российская энергетическая неделя. Организаторами события являются Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс, Правительство Москвы.

Несмотря на то, что COVID-19 стал сильнейшим и неоднозначным по последствиям стрессовым фактором для энергетической сферы (падение спроса на энергию, низкие цены на нефть, задержки платежей, сокращение капитальных затрат, перспективы роста стоимости обслуживания задолженностей), жизненно важная отрасль сегодня проходит масштабную трансформацию: открываются новые рынки, в отрасль приходят прорывные технологии, взят курс на цифровизацию, формируются новые перспективные направления передачи и использования энергии.

«Этот год отмечен в календаре энергетиков важными событиями. 16 апреля Президент России подписал указ №270, который называется «О развитии техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации». В июне Правительство приняло важный документ для стратегического планирования энергетической отрасли – Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1523-р от 9 июня 2020 года). Оба отраслевых документа являются значимыми инструментами для реализации национальных проектов, определенных «майским указом» Президента Владимира Путина и нацелены на устойчивое социально-экономическое развитие страны. Неопределенность, которую спровоцировала пандемия, имеет долгие, зачастую отсроченные последствия. Для профессионалов энергетической сферы выходом может стать обмен опытом, информацией, объединение усилий и открытый диалог. Сегодня, как и в предыдущие годы, ключевой площадкой для демонстрации перспектив российского ТЭК и реализации потенциала международного сотрудничества в энергетической сфере станет Российская энергетическая неделя. В мероприятии традиционно принимает участие Президент России и приглашенные лидеры мировых энергетических корпораций. В новых условиях значение Форума только возрастает», – убежден советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. Он также отметил, что в этом году Российская энергетическая неделя пройдет в довольно непростых условиях: «Энергетики, как правило, отличаются высоким уровнем подготовки к нештатным ситуациям. России определенно есть что предложить мировому энергетическому сообществу в этом секторе экономики сегодня и обеспечить конкурентные преимущества на глобальных энергетических рынках в будущем».

Глобальный кризис, вызванный вспышкой коронавируса, серьезно изменил организацию мировой экономики, общественного устройства и энергетических рынков. Жесткая ценовая конкуренция, снижение спроса на энергоресурсы, сокращение доходов от экспорта, сценарии и прогнозы оздоровления отрасли – матрица дискуссионных вопросов международной повестки РЭН 2020. По словам Министра энергетики Российской Федерации А. Новака, перед представителями российской и мировой энергетической отрасли как никогда остро стоит вопрос о стратегиях адаптации к новым правилам игры. В текущих условиях наиболее эффективной стратегией достижения баланса в энергетической сфере становится открытая коммуникация между представителями власти, компаниями и общественными организациями. Первостепенная задача РЭН – создание для такой коммуникации всех необходимых условий.

«Российская энергетическая неделя традиционно привлекает внимание влиятельных международных энергетических организаций и институтов, лидеров энергетической отрасли и ведущих экспертов. Востребованность Форума также подтверждается участием в нем представителей федеральных ведомств и глав российских регионов. В текущих условиях предстоит обсуждение вопросов, связанных с изменением прогнозов потребления, использования современных технологий, в том числе цифровых, экологической повестке, включая ускоренный переход к «зеленой» энергетике», – подчеркнул Министр энергетики Российской Федерации, Председатель Организационного комитета Международного форума «Российская энергетическая неделя» Александр Новак.

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