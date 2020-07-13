С. Митин: Объективная информация о состоянии хлебопечения позволяет эффективно работать по совершенствованию законодательства в отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с президентом Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрием Кацнельсоном.

Состоялась деловая встреча первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председателя Временной комиссии по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса России Сергея Митина МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области и президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), члена Экспертного Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования Юрия Кацнельсона.

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«Я высоко ценю деятельность РОСПиК. Это важное и правильное взаимодействие с Временной комиссией по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса России. Мы получаем объективную информацию о состоянии хлебопечения в стране, о проблемах и успехах. Это позволяет эффективно работать в направлении совершенствования законодательства Российской Федерации, в частности формировать предложения для внесения изменений в нормативно-правовое регулирование отрасли», — отметил сенатор Сергей Митин.

Мы получаем объективную информацию о состоянии хлебопечения в стране, о проблемах и успехах. Это позволяет эффективно работать в направлении совершенствования законодательства РФ

В ходе встречи Юрий Кацнельсон подчеркнул важность и высокую эффективность взаимодействия и поблагодарил за оказанную поддержку в реализации одной из крупных разработок РОСПиК.

Встреча Сергея Митина и президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона

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Встреча Сергея Митина и президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона

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Встреча Сергея Митина и президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона

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Встреча Сергея Митина и президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона

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Виктор Новожилов

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Встреча Сергея Митина и президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона

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Встреча Сергея Митина и президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона

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В конце 2019 г. в рамках мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины», глава Гильдии обратился с просьбой оказать содействие в получении данных по стране о количестве и дислокации предприятий хлебобулочного, кондитерского, макаронного и мукомольного производств по состоянию на 1 ноября 2019 г. Для детального и комплексного исследования были необходимы данные обо всех предприятиях на территории Российской Федерации, входящих согласно Общероссийского классификатора основных и дополнительных видов экономической деятельности (ОКВЭД) в группировки определенных видов деятельности и зарегистрированных Федеральной налоговой службой и Федеральной службой государственной статистики.

Специалистами РОСПиК был проведен подробный анализ полученной информации и сформирована база данных по предприятиям в разрезе регионов и видов деятельности.

Информация из сформированной базы данных была так же использована при формировании предложений по внесению изменений в разрабатываемую Минсельхозом РФ Долгосрочную стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года, отметил Сергей Митин.

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