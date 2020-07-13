Ю. Федоров: Решение проблемы контрафакта в России требует комплексного подхода

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный противодействию контрафактных непродовольственных товаров.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «Контрафакт непродовольственных товаров: пути решения проблемы».

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В мероприятии приняли участие сенаторы Валерий Пономарев, ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области статс-секретарь, представители Министерства промышленности и торговли, МВД РФ, Центробанка России, ФТС России, Росавиации, профильных организаций, экспертного сообщества.

Юрий Федоров назвал контрафакт одной из острых проблем как для экономики отдельных отраслей России, так и для промышленности в целом. «Сегодня эксперты дают следующие оценки доли контрафакта в категориях непродовольственных потребительских товаров, которые наиболее часто подделываются: детские игрушки – 35 процентов, одежда и обувь – 29 процентов, потребительская электроника и аксессуары, батарейки – 15 процентов, бытовая химия –12 процентов, парфюмерия и косметика – 10 процентов. Подделываются напитки и продукты питания».

«Круглый стол» на тему «Контрафакт непродовольственных товаров: пути решения проблемы» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Контрафакт непродовольственных товаров: пути решения проблемы» в формате видеоконференции

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Юрий Федоров

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Валерий Пономарев

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«Круглый стол» на тему «Контрафакт непродовольственных товаров: пути решения проблемы» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Контрафакт непродовольственных товаров: пути решения проблемы» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Контрафакт непродовольственных товаров: пути решения проблемы» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Контрафакт непродовольственных товаров: пути решения проблемы» в формате видеоконференции

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По оценкам экспертов, оборот контрафакта непродовольственных потребительских товаров в России — более пяти триллионов рублей. Этот объем практически равен вкладу в ВВП сельскохозяйственной отрасли (4.5 процента). При этом, НДС, недополученный государством в результате оборота контрафактных непродовольственных товаров, составляет более пятисот миллиардов рублей в год, сказал Юрий Федоров.

По его словам, в июне этого года в рамках совещания по поддержке легкой промышленности Президент РФ обратил внимание на то, что защита бизнеса от контрабанды и контрафактной продукции должна быть стратегической линией государства по развитию конкуренции и прозрачности внутреннего рынка. Еще в конце 2016 года распоряжением Правительства РФ была утверждена Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории РФ до 2020 года и плановый период до 2025 года, напомнил парламентарий.

Заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Владислав Заславский сообщил, что ведомство работает над планом мероприятий по реализации Стратегии на период до 2025 года. Минпромторг получил предложения от Совета Федерации и Государственной Думы, а также о 31 федерального органа государственной власти, 85 субъектов РФ, 54 отраслевых общественных объединений. «После изучения, анализа и систематизации поступивших предложений планируем внести соответствующий проект распоряжения Правительства уже осенью текущего года».

Кроме того, Министерством промышленности и торговли готовится к реализации Концепция государственной системы мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, сказал он.

В дискуссии приняли участие начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев, заместитель начальника Управления «П» ГУЭБи ПК МВД России Евгений Головатый, начальник Управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Участники «круглого стола» обсудили текущую ситуацию с оборотом нелегальной продукции, меры защиты от подделок, которые предпринимают производители оригинальных товаров, усилия налоговых органов для борьбы с недополучением налоговых отчислений, опасность для покупателей из‑за проникновения контрафакта на рынок.

Решение проблемы контрафакта в России требует комплексного подхода

Подводя итоги обсуждения, Юрий Федоров заявил, что решение проблемы контрафакта в России требует комплексного подхода. «Необходимо отметить, что особая роль отведена контрафакту комплектующих в авиастроении. Этой проблеме, которая напрямую затрагивает безопасность граждан, мы хотели бы посвятить отдельное мероприятие», — сказал парламентарий.

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