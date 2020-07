Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Obchody 610. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem z udziałem Prezydenta RP i Prezydenta RL – program prasowy

15 lipca 2020 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda wezmą udział w obchodach 610. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Przekazujemy program prasowy uroczystości:Godz. 11.00 Udział Prezydenta RP i Prezydenta RL w uroczystych obchodach 610. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem Pola GrunwaldzkieWystąpienie Prezydentów RP i RLZ udziałem mediów akredytowanych w KPRPCeremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem GrunwaldzkimPola GrunwaldzkiePhoto opp. dla mediów akredytowanych w KPRPGodz. 12.30 Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kamienia upamiętniającego Bitwę pod Grunwaldem z udziałem Prezydentów RP i RLPola Grunwaldzkie, Aleja Pomnikowa Wypowiedź PrezydentówZ udziałem mediów akredytowanych w KPRPGodz. 13.15 Rozmowa Prezydentów RP i RLMuzeum Bitwy pod GrunwaldemPhoto opp. dla osobistych fotografów oraz operatorów kamerSygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP. Poniżej przekazujemy parametry odbioru sygnału drogą satelitarną.Satellite: EUTELSAT 33E at 33,10°E BEACON signal: Beacon1: 11702.40 MHz/ X-pol; Transpondeur: 133 Uplink: Vertical/Dowlink: Horizontal MPEG: MPEG-4 (4.2.0)DVBS2 Video standard: HD 1080i50 10 bitAudio 1: floorAudio 2: floor Wejście przedstawicieli mediów do sektora prasowego w godz. 9.30-10.00.Uwaga! Prosimy o dostosowanie stroju do okoliczności.Szczegółowych informacji dot. wizyty udziela: Michał Zatyka, [email protected]; tel. +48 22 695 10 25, tel. kom. +48 721 800 697.

Source: President of Poland in Polish