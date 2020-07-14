А. Клишас: Закон об особенностях исполнения судебных актов в условиях пандемии защитит наиболее уязвимых граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить закон об особенностях исполнения судебных актов в период пандемии, сказал сенатор.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».

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Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

«Федеральный закон направлен на защиту наиболее уязвимых категорий граждан и организаций и снижение для них тех негативных последствий, с которыми им пришлось столкнуться в период пандемии коронавирусной инфекции», — сказал сенатор.

Федеральный закон направлен на защиту наиболее уязвимых категорий граждан и организаций и снижение для них тех негативных последствий, с которыми им пришлось столкнуться в период пандемии коронавирусной инфекции

Устанавливается возможность предоставления рассрочки исполнения требований исполнительного документа, а также возврата просроченной задолженности в период данной пандемии.

Сенатор отметил, что под действие положений Федерального закона подпадают должники – юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих свою деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции, а также отдельные категории должников – физических лиц, для которых установлены особенности сроков и размеров рассрочки.

Андрей Клишас

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Согласно Федеральному закону должник имеет право подать заявление о предоставлении рассрочки исполнения требований исполнительного документа, предъявленного к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.

На основании такого заявления должника судебный пристав-исполнитель обязан предоставить рассрочку исполнения требований, указанных в исполнительных документах без обращения в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ. При этом общий срок рассрочки не может составлять более чем 12 месяцев и должен заканчиваться не позднее 1 августа 2021 года, а сумма задолженности не может превышать 15 миллионов рублей.

«Федеральным законом устанавливаются исключения. В целях обеспечения социально-трудовых прав граждан в тексте закона закреплена норма о том, что судебный пристав не сможет предоставить рассрочку исполнения по требованиям по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору», — отметил Андрей Клишас.

В случае соответствия заявления указанным в законе требованиям, судебный пристав выносит постановление о предоставлении рассрочки. Рассрочка предоставляется однократно на условиях поэтапного погашения задолженности в виде ежемесячных платежей в равных долях. Однако при нарушении должником графика погашения задолженности постановление о предоставлении рассрочки подлежит отмене.

В течение срока предоставленной рассрочки в отношении должника – юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также гражданина, в части требований о взыскании задолженности по кредитному договору (займу), и с учетом его соответствия ряду дополнительных критериев, меры принудительного исполнения, за одним исключением, применяться не будут.

Федеральным законом также предусматривается запрет на осуществление ряда сделок для должников, которым предоставляется рассрочка исполнения.

Также на заседании был заслушан доклад Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о деятельности за 2019 год. Она отметила, что благодаря усилиям сенаторов появился первый в истории российского государства комплексный закон об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и еще четыре сопровождающих закона, три из которых уже приняты. «В прошлом оду, как и во всех предыдущих, центральное место в работе Уполномоченного занимает работа с обращениями граждан. В 2019 году их поступило более 38 тысяч», — сказала она. Была положительная динамика по ряду обращений, связанных с социальной сферой, в частности, по вопросам выселения из аварийного жилья, с защитой прав детей-сирот. «Из других важных тем, которые поднимали люди в своих обращениях – социальное неравенство, невыплата заработной платы работникам обанкротившихся предприятий, качество и доступность медицины и образования».

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