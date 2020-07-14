А. Кутепов: Нужно устранить противоречия в законодательстве, препятствующие приватизации объектов культурного наследия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подготовил предложения ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон о приватизации государственного и муниципального имущества.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил поправки ко второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в части формирования единообразного подхода к приватизации)».

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В настоящее время в российском законодательстве имеются противоречия, препятствующие приватизации объектов культурного наследия (ОКН).

Действующий порядок, безусловно, снижает эффективность продажи государственного и муниципального имущества, не соответствует цели приватизации — поступление максимального дохода от реализации имущества в соответствующий бюджет, подчеркнул Андрей Кутепов.

По его словам, действующие положения закона о приватизации не учитывают особенности приватизации ОКН, в отношении которых не требуется проведение работ по сохранению, а требуется соблюдение установленных законом об объектах культурного наследия требований к содержанию, использованию и доступу к ОКН.

«Для устранения указанного противоречия поправками предлагается осуществлять продажу ОКН либо на аукционе, либо на основе конкурсных процедур, в зависимости от того, к какой группе относится предлагаемый к приватизации ОКН — находящихся в удовлетворительном состоянии или в неудовлетворительном. Судьба занимаемых объектами культурного наследия земельных участков тоже будет зависеть от состояния этих объектов», — сказал сенатор.

Предлагается отказаться от конкурсных процедур для ОКН, состояние которых является удовлетворительным. Поступившие от покупателей предложения будут сопоставляться исключительно по цене. В любом случае ОКН, проданный новому собственнику в удовлетворительном состоянии, всегда будет сопровождать Охранное обязательство собственника, обязывающее его сохранять ОКН в надлежащем виде, что не повлечет снижения уровня их правовой охраны.

Что касается ОКН, состояние которых не является удовлетворительным, в отношении них предлагается установить новые правила отчуждения – ОКН будет продан по итогам конкурса и без одновременного отчуждения земельных участков под ними. Изменения позволят вовлечь ОКН в хозяйственный оборот и эффективно обеспечить сохранение ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, и восстановление ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, указал Андрей Кутепов.

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