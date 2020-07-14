А. Турчак: Дистанционное образование не заменит традиционное, но будет использоваться как вспомогательный инструмент

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили вопросы внедрения цифровых технологий в сферу образования.

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации мы рассмотрим вопросы внедрения цифровых технологий в сферу образования. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Провел заседание заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

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«Цифровизация уже в течение нескольких лет рассматривается в качестве одного из ключевых направлений развития образования. Не случайно в состав национального проекта «Образование» включён федеральный проект «Цифровая образовательная среда», цель которого — создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней», — отметил вице-спикер СФ.

Цифровизация уже в течение нескольких лет рассматривается в качестве одного из ключевых направлений развития образования

По его словам, результаты, достигнутые в ходе реализации этого федерального проекта, оказались крайне востребованными уже в этом году. В условиях пандемии привычный уклад нашей жизни вынужденно трансформировался, и сфера образования не исключение. В этот непростой период страна приобрела большой опыт по развитию дистанционного обучения. В кратчайшие сроки студенты и преподаватели, учителя и 16,5 млн детей ушли учиться на «удалёнку». Отрадно, что образовательный процесс не прервался. «Коронавирус испытал на прочность нашу отечественную систему образования. В целом можно сказать, что она преодолела вызовы, с которыми еще не приходилось сталкиваться. Продемонстрировала готовность быстро меняться, подстраиваться под новые условия. Предлагать новые форматы и формы обучения», — сказал Андрей Турчак.

Сенатор напомнил, что об этом вчера на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам говорил Президент России. По словам руководителя страны, технологический и организационный потенциал нашего образования является нашим конкурентным преимуществом.

«Этот потенциал надо использовать, чтобы войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объёмам научных исследований и разработок», — подчеркнул законодатель.

Вместе с тем, вице-спикер СФ считает очевидным, что в системе образования вскрылись серьезные проблемы при столь масштабном и оперативном переводе занятий в онлайн-формат. За время самоизоляции количество посещений школьниками российских образовательных интернет-ресурсов увеличилось в 20 раз. Почти половина педагогов (47 проц.) отмечали, что им требуется помощь, чтобы вести дистанционное обучение эффективно.

Заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Андрей Турчак

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Андрей Кутепов

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Андрей Турчак

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Лилия Гумерова

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Людмила Бокова

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Андрей Турчак проинформировал, что в рамках федерального проекта «Цифровая инфраструктура» ведется работа по подключению школ к широкополосному Интернету. Необходимо не просто подключить школы к сети Интернет, а также оснастить общеобразовательные организации компьютерной техникой. В настоящее время только одна четвертая примерно из 40 тысяч российских школ имеет информационную инфраструктуру, полностью готовую к проведению дистанционного обучения. До сих пор ещё имеются населенные пункты, где отсутствует доступ к Интернету. Информационная инфраструктура большинства вузов также оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн.

Андрей Турчак добавил, что негативную роль сыграло несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов, которые использовали организации в образовательной деятельности в дистанционном формате, дефицит достаточно большого количества современных онлайн‑курсов. «Поэтому важно определить стандарты для разработки онлайн‑курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания, вовлекая в такую деятельность максимально широкое количество представителей научных и образовательных организаций».

При этом вице-спикер СФ подчеркнул, что дистанционное образование, конечно, будет использоваться как вспомогательный инструмент, но ни в коем случае не заменит традиционное образование. Многое из того, что вошло в нашу жизнь ввиду карантинных мер, в том или ином виде продолжит своё существование и в посткоронавирусном мире, добавил сенатор.

Он напомнил, что Президентом поставлена задача — учесть уникальный опыт дистанционного образования, развивать его потенциал, совершенствовать действующее законодательство. «Статус дистанционного образования в российском законодательстве определён», — констатировал Андрей Турчак. Возможность электронного обучения и дистанционного освоения образовательных программ предусмотрена положениями статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Как отметил вице-спикер СФ, анализ результатов мониторинга перехода на такую форму обучения выявил пробелы в действующей системе образования. Для их заполнения необходимо «донастроить» законодательство. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Сенаторами разработан законопроект, которым уточнены полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в этой сфере, установлен порядок применения электронного обучения.

В связи с этим сенатор уточнил, что одновременно необходимо формировать цифровые навыки у учителей. С этой точки зрения, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» есть федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», в который возможно следует включить дополнительные мероприятия, связанные именно с подготовкой учителей к использованию цифровых технологий.

«В общенациональный план восстановления экономики включены предложения Совета Федерации по законодательному обеспечению дистанционной трудовой деятельности. В их числе законодательное регулирование дистанционной работы. Законопроект уже находится на рассмотрении в Государственной Думе. Его соавтором является Председатель Совета Федерации».

При этом вице-спикер СФ обратил внимание на то, что сейчас в стране для организации учебного процесса в режиме онлайн используются в основном зарубежные программные решения. И здесь остро встаёт проблема обеспечения информационной безопасности.

Конкретным шагом в этом направлении парламентарий назвал реализацию подготовленного по поручению Президента плана по налоговому маневру, направленному на стимулирование развития отрасли информационных технологий. Также глава государства поручил Правительству продолжить анализ условий работы ИТ-отрасли.

«Наша задача сегодня – проанализировать имеющийся опыт, понять, что было сделано правильно и какие наработки мы можем успешно использовать в дальнейшем. Выработать действенные меры для адаптации существующей системы высшего и общего образования к новым реалиям», — считает Андрей Турчак.

Вопросы цифровой образовательной среды, донастройки законодательства по использованию дистанционного обучения в чрезвычайных ситуациях являются одними из приоритетных для Совета Федерации, отметила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Подведены первые итоги дистанционного образования. По словам главы профильного Комитета СФ, руководителями федеральных и региональных органов власти были подняты вопросы развития внутришкольной инфраструктуры для использования цифровых технологий, формирования программы цифровизации школ с учетом новых вызовов, создания отечественных цифровых платформ и сервисов для улучшения структуры образования.

В настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения проект Постановления Правительства РФ «О проведении в 2020–2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых» с 1 сентября 2020 г. в 14 регионах может начаться создание и апробация цифровой образовательной среды.

«Основными принципами ее создания являются безопасность, приоритет отечественным технологиям, многофункциональность использования».

Профильный Комитет СФ, отметила Лилия Гумерова, предлагает предусмотреть бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение доработки и внедрения отечественных цифровых платформ и сервисов, которые позволяют применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии для школ, образовательных организаций среднего профессионального образования и вузов. А также рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на техническое оснащение общеобразовательных организаций оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

«Несмотря на сложности, с которыми столкнулась отечественная система образования в период пандемии, опыт нашей страны (как и опыт Сингапура) заинтересовал министров образования стран «Группы 20», — сказала Лилия Гумерова.

Сенаторами максимально оперативно были подготовлены законодательные изменения по донастройке дистанционного образования, сказала парламентарий.

Приняты поправки в федеральный закон об образовании по совершенствованию законодательного регулирования реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в целях обеспечения непрерывности образовательного процесса в таких ситуациях, сказала глава Комитета СФ.

При этом, подчеркнула Лилия Гумерова, никто не ставит вопрос замены традиционной школы дистанционным обучением, которое является составной частью образовательного процесса.

Председатель Комитета СФ также остановилась на задачах подготовки и переподготовки педагогических кадров в школах в целях получения необходимых компетенций, обеспечения качественной коммуникации учителя с учеником, обеспечения вузов, школ (особенно на селе) высокоскоростным Интернетом, повышения необходимых компетенций профессорско-преподавательских коллективов вузов. «По этим направлениям необходимо синхронизировать работу в рамках различных национальных проектов», — сказала Лилия Гумерова.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал об успешном российском и зарубежном опыте онлайн-обучения в условиях пандемии. «Первые результаты ЕГЭ показывают, что результаты не ухудшились», — сказал Министр. По его словам, опыт, который был накоплен, должен быть использован для улучшения образовательного процесса. При этом, подчеркнул Министр, нынешняя ситуация подтвердила ценность очного обучения в школе, работы педагога с детьми в традиционном формате.

По словам Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, пандемия продемонстрировала «узкие места» в цифровой инфраструктуре ряда вузов. «Критическая ситуация была оперативно разрешена при тесном взаимодействии с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эта совместная работа будет продолжена». Открывшееся «окно возможностей» по использованию цифрового образовательного контента должно способствовать повышению качества российского образования, сказал Министр. Он также затронул вопрос законодательного обеспечения использования онлайн-материалов и онлайн-тестов в обучении.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, отметил важность внесения корректировок в программу «Цифровая экономика» и выделения средств и ресурсов для обеспечения учителей необходимыми электронными устройствами, возможности использования ими цифровых технологий в образовательном процессе. «Это потребует формирования цифровых компетенций у учителей и повышения их квалификации в этой части». Министр также остановился на вопросах развития высокоскоростного интернета, необходимости его проведения в каждую школу, каждый класс. Максут Шадаев сказал о значимости при решении ряда задач применения механизмов государственно-частного партнерства.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга сенаторы Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, руководители и представители федеральных и региональных органов государственной власти.

По итогам обсуждения будут разработаны рекомендации Совету Федерации, Правительству Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования РФ, Министерству просвещения РФ, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

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