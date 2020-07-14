В Генеральной прокуратуре России обобщены результаты работы прокуроров по защите бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В апреле – мае 2020 года под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова проведена серия оперативных совещаний по вопросам организации работы и прокурорского надзора, в том числе в период пандемии.

Во исполнение данных поручений прокурорами усилен надзор за соблюдением прав бизнесменов при предоставлении им государственной поддержки, оказании публичных услуг, осуществлении лицензионно-разрешительных процедур с учетом ограничений, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Прокурорами налажено эффективное взаимодействие с предпринимательским сообществом, в том числе с использованием электронных видов связи, результатом которого стало оперативное выявление и решение проблем бизнеса.

К примеру, в Республике Башкортостан в ходе проверки по обращению предпринимателя, поступившему на «горячую линию», выявлены неоднократные случаи отказа уполномоченным органом в утверждении подготовленных заявителем схем земельных участков по надуманным основаниям. По материалам прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Принятие мер прокурорского реагирования потребовалось для приведения правовой основы оказания поддержки субъектам предпринимательства регионального и муниципального уровней в соответствие с законодательством.

После вмешательства прокуратуры Республики Хакасия республиканским правительством принято постановление о формировании перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества. Всего с целью корректировки нормативной базы в сфере государственной поддержки прокурорами в республике главам органов местного самоуправления внесено 39 представлений, объявлено 5 предостережений, направлено 56 информационных писем.

Наряду с обеспечением законности нормативно-правовых актов, принципиальную оценку со стороны прокуроров получили факты незаконных отказов и нарушений порядка предоставления бизнесменам мер государственной поддержки, включая безвозмездную финансовую помощь.

Так, в Республике Марий Эл по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, выразившееся в необоснованном отказе администрации муниципального образования в выдаче хозяйствующему субъекту градостроительного плана земельного участка.

В связи с нарушением установленных постановлением Правительства Российской Федерации особенностей применения разрешительных режимов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в Чувашской Республике руководителю одной из городских администраций внесено представление. По итогам его рассмотрения права застройщика восстановлены, срок выданного разрешения на строительство продлен.

В Республике Бурятия только после вмешательства прокуратуры более 70 арендаторам предоставлены меры поддержки в виде освобождения от уплаты арендных платежей за пользование муниципальным имуществом, с ними заключены дополнительные соглашения.

В Пермском крае во исполнение требований представления, внесенного руководителю кредитной организации по факту необоснованного отказа в предоставлении льготного периода индивидуальному предпринимателю, последнему предоставлены кредитные каникулы.

В Пензенской области внесены представления начальникам ряда налоговых инспекций в связи с нарушением порядка выплаты предпринимателям субсидий, по результатам рассмотрения которых приняты меры к их устранению, двум хозяйствующим субъектам перечислены финансовые средства. Аналогичные факты послужили основанием для принятия мер прокурорского реагирования в Амурской и Нижегородской областях.

Вопросы защиты прав и законных интересов предпринимателей находятся на постоянном контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации, работа на этом направлении продолжается.

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