В. Лебедев: Охотникам дается право участвовать в регулировании численности охотничьих ресурсов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрели изменения в закон «О внесении изменений в статьи 16 и 48 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и другие законодательные акты.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенаторы рассмотрели Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 16 и 48 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ был внесен Правительством Российской Федерации и принят Государственной Думой 8 июля 2020 г.

На рассмотрение коллег документ представил заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев. ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области

Как пояснил сенатор, закон расширяет перечень лиц, которые осуществляют регулирование численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях.

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Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время такая деятельность проводится работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющими обязанности по осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового договора.

Закон предоставляет право проводить регулирование численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях охотникам, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре

По его словам, закон предоставляет право проводить регулирование численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях охотникам, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре. Этот вид охоты может осуществляться при наличии разрешений на добычу охотничье-промысловых ресурсов. Полученная продукция может использоваться охотниками для личного потребления, реализовываться организациями, которые осуществляют закупки продукции охоты, а также уничтожаться в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии.

Как уточнил Владимир Лебедев, устанавливается, что проведение мероприятий по регулированию численности животных и птиц в общедоступных охотничьих угодьях обеспечивается органами государственной власти в пределах полномочий, определённых Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Алексей Майоров

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Белан Хамчиев и Геннадий Орденов

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Валерий Гаевский

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Елена Зленко

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Борис Невзоров и Иван Кулабухов

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Валерий Гаевский и Владимир Лебедев

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Алексей Майоров

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Борис Невзоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Людмила Талабаева

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Татьяна Гигель

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Геннадий Орденов

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сенатор уточнил, что реализация норм закона потребует внесения изменений в приказ Минприроды России «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц».

В ходе заседания Комитета СФ были рассмотрены проекты федеральных законов и законодательные инициативы региональных парламентов.

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