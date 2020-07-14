«Газпром газораспределение Саранск» обеспечил газификацию трех новых жилых комплексов в Саранске

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 июля 2020, 17:45

Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» завершили работы по газификации трех новых многоквартирных жилых домов, расположенных в северо-восточной части Саранска. В ближайшее время 270 собственников квартир смогут воспользоваться природным газом.

Газовики построили около 250 метров подводящего газопровода и внутриплощадочных сетей с установкой четрыех шкафных газораспределительных пунктов. В квартирах установили и подключили двухконтурные газовые котлы и четырехконфорочные плиты, смонтировали приборы учета газа и системы автоматического контроля загазованности.

«Наша компания активно газифицирует новостройки в Мордовии, часть из которых возводится для социальных категорий населения. В конце августа нами запланировано завершить газификацию еще одного 113-квартирного жилого дома в центральной части Саранска», — рассказал заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Саранск» Вадим Кусков.

Справка

АО «Газпром газораспределение Саранск» входит в Группу компаний «Газпром межрегионгаз».

Телефон аварийной газовой службы — 04 и 104 (с мобильного телефона).

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