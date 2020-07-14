«Газпром газораспределение Тамбов» обеспечил газоснабжение новой площадки предприятия по производству мяса индейки в Тамбовской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 июля 2020, 18:20

Специалистами АО «Газпром газораспределение Тамбов» введен в эксплуатацию газопровод высокого давления протяженностью 1,2 км для газификации новой площадки завода по производству мяса индейки в Тамбовской области. Газопровод обеспечит увеличение производственной мощности предприятия на 30 тыс. тонн в живом весе птицы в год и создаст дополнительные рабочие места в Первомайском районе области.

В рамках работ по газификации площадки откорма тамбовские газовики разработали технические условия по подключению объекта агропромышленного комплекса к системе газоснабжения, выполнили проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, а также осуществили пуск газа в установленные сроки.

«Реализованный проект по газификации комплекса „Тамбовская индейка“ имеет большое значение для социально-экономического развития региона. Надежное газоснабжения является одной из важнейших составляющих бесперебойной работы и развития агропромышленного комплекса Тамбовской области», — отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Тамбов» Андрей Боев.

Справка

АО «Газпром газораспределение Тамбов» входит в группу «Газпром межрегионгаз». Компания обеспечивает снабжение потребителей Тамбовской области природным газом, осуществляет строительство газопроводов, технологическое присоединение объектов капитального строительства к действующим газораспределительным сетям.

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