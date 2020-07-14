Г. Карелова: Использование информационных технологий значительно упрощает процедуру получения социальной поддержки

Source: Russia – Council of the Federation

Цифровизация становится неотъемлемой частью социальной сферы, считает вице-спикер СФ.

Информационные технологии повышают доступность мер социальной поддержки, подчеркнула заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя итоги заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором Президент РФ отметил своевременность реализации мер поддержки бизнеса, граждан с помощью современных цифровых сервисов, в удобной дистанционной форме.

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«Цифровизация становится неотъемлемой частью социальной сферы. Особенно ярко это продемонстрировала пандемия, когда активное развитие получили новые цифровые форматы трудоустройства и оформления государственных услуг. Все меры поддержки возможно оформить дистанционно, что особенно важно в текущих обстоятельствах», — добавила вице-спикер СФ.

Встать на учет в качестве безработных, найти работу или обратиться в службы занятости можно через портал «Работа в России», на котором размещено порядка 1,3 млн актуальных вакансий. С 1 марта обратились в службы занятости более 3,4 млн человек, в том числе дистанционно 2,6 млн. «Такой формат показал свою высокую востребованность. Более 70 процентов обращений поступило дистанционно», — считает Галина Карелова.

По ее словам, в условиях новых вызовов одним из эффективных способов сохранения деловой активности стала удаленная работа, которая позволила соблюдать рекомендованный режим самоизоляции и сохранить жизнь и здоровье граждан. «За последние несколько месяцев количество россиян, работающих дома, увеличилось в восемь раз. Кроме того, подобный формат работы особенно удобен для женщин с детьми, инвалидов и жителей отдаленных территорий, которые могут непрерывно вести профессиональную деятельность».

«Предоставление услуг в электронном виде — современный и удобный формат, который необходимо использовать не только в период пандемии, но и в долгосрочной перспективе. Не случайно в общенациональном плане, подготовленном Правительством РФ, цифровизации посвящен отдельный раздел, а функционированию рынка труда в цифровую эпоху уделено значительное внимание», — заключила Галина Карелова.

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