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#НПО Энергомаш#Главное#КБХА#ВМЗ#ИСРД#ВЦРД#Дмитрий Рогозин14.07.2020 15:20

Дмитрий Рогозин посетил Воронежский центр ракетного двигателестроения

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин совершил рабочую поездку в Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос»).

Глава Госкорпорации осмотрел производственный корпус единой научно-производственной площадки, на базе которого создаются центры специализации «Камеры сгорания» и «Титановые шаробаллоны» интегрированной структуры ракетного двигателестроения. Здесь будет организовано изготовление всей номенклатуры камер сгорания жидкостных ракетных двигателей первой и второй ступеней, производящихся на предприятиях ИСРД, а также организовано изготовление титановых шаробаллонов.

Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш, глава интегрированной структуры: «Создание центра специализации „Камеры сгорания“ на базе единой научно-производственной площадки позволит сократить издержки, повысить операционную эффективность предприятий интегрированной структуры и улучшить качество продукции. Консолидация производственно-конструкторских активов Воронежского центра ракетного двигателестроения позволила нам обеспечить создание центров специализации по наукоемким и дорогостоящим переделам, таким как центр „Камеры сгорания“ и центр по изготовлению титановых шаробаллонов, что, в свою очередь, существенно сократит себестоимость выпускаемой продукции».

Позже Дмитрий Рогозин осмотрел площадку предприятия, где осуществляется изготовление продукции гражданского назначения. Накануне здесь стартовал крупный проект модернизации производственных мощностей в соответствии с заключенным в начале месяца инвестиционным договором между предприятием и Фондом развития промышленности.

В рамках реализации проекта уже идут подготовительные работы: расчистка и подготовка фундамента под новые станки, ремонт кровли в реконструируемом производственном корпусе. Будет обновлен парк обрабатывающих центров, металлорежущего оборудования, приобретено испытательное и сварочное оборудование.

Сергей Ковалев, директор КБХА: «Цель нашего объединенного предприятия — увеличить объемы выпуска гражданской продукции и довести ее долю до 50% в структуре заказов. Диверсификация позволит повысить финансовую устойчивость предприятия, сохранить высококвалифицированный персонал, создавать новые высокотехнологичные рабочие места. На 2021 год на предприятии запланированы монтаж и пусконаладка станков с последующим увеличением серийного производства оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли, в число которых входят „Газпром“, „Лукойл“, „НОВАТЭК“».

После осмотра производственных площадок глава Госкорпорации Дмитрий Рогозин провел совещание с участием руководителей отраслевых предприятий по вопросам создания в Воронежском центре ракетного двигателестроения ракетных двигателей на криогенных компонентах топлива в период 2020-2028 годов для перспективных средств выведения. В их числе двигатели на компонентах топлива «жидкий кислород — жидкий водород» и «жидкий кислород — сжиженный природный газ». На совещании также был обсужден текущий статус мероприятий по созданию единой производственной площадки на базе КБХА и ВМЗ и вопросы диверсификации производства.

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