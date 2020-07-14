Исполняется 60 лет победе сборной СССР на первом в истории Чемпионате Европы по футболу

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 июля, исполняется 60 лет со дня победы сборной команды СССР на Чемпионате Европы по футболу во Франции.

Кубок европейских наций 1960 года стал первым официальным розыгрышем европейского чемпионата среди футбольных сборных, проводимых под эгидой УЕФА каждые четыре года. «Золото» завоевала сборная СССР, обыгравшая в финале на поле «Парк де Пренс» в Париже сборную Югославии в дополнительное время со счётом 2:1.

В финальном матче 10 июля 1960 года югославы открыли счёт, но нападающий сборной СССР Слава Метревели сравнял его на 49 минуте. Основное время так и закончилось вничью, а в дополнительное время нападающий Виктор Понедельник забил победный мяч за семь минут до конца игры.

В символическую сборную турнира, помимо Славы Метревели и Виктора Понедельника, вошли вратарь Лев Яшин, полузащитник Игорь Нетто и нападающий Валентин Иванов.

В честь юбилея легендарной победы сборной СССР по футболу на Чемпионате Европы подведомственный Минспорту России Южный федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт» в г. Сочи совместно с Администрацией г. Сочи при поддержке Сочинской федерации футбола, ФК «Сочи» и футбольной общественности г. Сочи организует памятные мероприятия.

10 июля состоится открытие экспозиции, посвящённой Славе Метревели (уроженцу Сочи), в Музее олимпийской истории ФГБУ «Юг Спорт» и передача экспонатов от Сергея Метревели – сына выдающегося футболиста – в Музей (место размещения – Федеральный центр единоборств ФГБУ «Юг Спорт»).

Также пройдут торжественные мероприятия у бюста Славы Метревели у южной входной группы западной трибуны стадиона ФГБУ «Юг Спорт» и пресс-подход ветеранов футбола и представителей футбольной общественности г. Сочи.

Кроме этого, 11 июля на стадионе «Фишт» состоится матч 28 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Спартак». Начало – в 20-30. ФК «Сочи» организует различные активности с болельщиками до матча и между таймами.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI