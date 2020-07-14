И. Святенко и М. Павлова открыли в Совете Федерации выставку детских творческих работ

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция «Портрет страны сердцами детей» включает самые яркие фрагменты очерков и эссе победителей и финалистов детской творческой школы-конкурса.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и член Комитета СФ Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области открыли в Совете Федерации выставку «Портрет страны сердцами детей».

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На выставке представлены самые яркие фрагменты очерков и эссе победителей и финалистов детской творческой школы-конкурса в четырех номинациях: «Портрет твоего края», «Скажи спасибо!», «Природа, мир, тайник вселенной» и «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Инны Святенко, работы, представленные на выставке, показывают чистый, искренний, заинтересованный взгляд молодого поколения на те события и процессы, которые происходили и происходят в стране.

Особенно важно, чтобы дети знали и понимали историю нашей страны, историю Великой Отечественной войны

«Особенно важно, чтобы дети знали и понимали историю нашей страны, историю Великой Отечественной войны. Важно не допустить искажения, переписывания истории для будущих поколений».

Инна Святенко и Маргарита Павлова открыли в Совете Федерации выставку «Портрет страны сердцами детей»

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Инна Святенко

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Инна Святенко и Маргарита Павлова

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Инна Святенко и Маргарита Павлова открыли в Совете Федерации выставку «Портрет страны сердцами детей»

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Инна Святенко и Маргарита Павлова открыли в Совете Федерации выставку «Портрет страны сердцами детей»

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Инна Святенко и Маргарита Павлова

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Открытие в Совете Федерации выставки «Портрет страны сердцами детей»

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Инна Святенко и Маргарита Павлова

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Открытие в Совете Федерации выставки «Портрет страны сердцами детей»

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Инна Святенко и Маргарита Павлова открыли в Совете Федерации выставку «Портрет страны сердцами детей»

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Маргарита Павлова, являющаяся членом жюри школы-конкурса и куратором ее завершающего этапа, отметила, что Совет Федерации поддерживает проведение конкурса уже четвертый год.

Сенатор поблагодарила вдохновителей и организаторов конкурса за огромную воспитательную работу, проводимую с детьми.

В мероприятии приняли участие заместители председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области и Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области соавтор концепции школы-конкурса Ольга Фомичева, сопредседатели жюри Светлана Стукалова и Владимир Фомичев.

Выставка в Совете Федерации продлится до 24 июля, затем работы будут выставлены в ряде субъектов РФ.

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