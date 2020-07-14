Source: Russia Federal Space

#ВНИИЭМ#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Канопус-В#Канопус14.07.2020 12:41

«Канопус-В-ИК» — четвертый год на орбите

Сегодня, 14 июля 2020 года, исполняется три года с момента успешного запуска российского спутника «Канопус-В-ИК». Это второй аппарат в составе космического комплекса дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», предназначенного для мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время всего на околоземной орбите функционирует шесть аппаратов космического комплекса «Канопус-В», на которых для решения поставленных задач установлен моноблок целевой аппаратуры в составе многозонального и панхроматического сканирующих устройств (МСС и ПСС). Спутник «Канопус-В-ИК» отличается от других аппаратов данного комплекса, так как на нем, помимо стандартной аппаратуры, установлен уникальный для России прибор — многоканальный радиометр среднего и дальнего инфракрасных диапазонов (МСУ-ИК-СРМ), который позволяет исследовать полосу шириной 2 000 км и распознавать очаги пожаров площадью 5×5 метров.

За три года успешной эксплуатации «Канопус-В-ИК» было отработано 21 903 маршрута съемки, при этом суммарная площадь покрытия поверхности Земного шара 206 466 277 км2. Из них ПСС и МСС — 13 170 маршрутов, площадь покрытия — 108,566 млн кв. км; МСУ-ИК-СРМ — 6 975 маршрутов, площадь покрытия — 1 884,396 млн кв. км.

Космический комплекс «Канопус-В» создан Корпорацией «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с кооперацией по заказу Роскосмоса в рамках Федеральной космической программы и предназначен для решения следующих целевых задач:

картографирование;

мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в т.ч. стихийных гидрометеорологических явлений (картирование наводнений, обнаружение и мониторинг очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ и др.);

оценка заснеженности территорий;

оценка ледовой обстановки в полярных регионах;

инвентаризация сельскохозяйственных угодий, мониторинг состояния посевов, оценка засоренности, выявление вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, прогнозирование урожайности;

инвентаризация и контроль строительства объектов инфраструктуры;

мониторинг экологического состояния территорий;

выполнение лесоустроительных работ, контроль лесопользования и мониторинг состояния лесов и других.

Оператором космического комплекса «Канопус-В» и космического аппарата является научный центр оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы». Для сбора информации, получаемой со спутника «Канопус-В-ИК», используются средства Единой территориально-распределенной системы дистанционного зондирования Земли Роскосмоса, обеспечивающей ежедневный и круглосуточный прием и обработку поступающих данных в видимом и инфракрасном диапазонах спектра.

Собираемая с «Канопус-В-ИК» информация в реальном масштабе передается потребителям данных дистанционного зондирования, прежде всего, государственным, среди которых главенствующее место занимает МЧС России, Росгидромет, другие федеральные и региональные органы государственной власти.

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