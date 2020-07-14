Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#МКС#МКС-63#Прогресс МС-15#Байконур#Космодромы14.07.2020 14:47

Корабль «Прогресс МС-15» состыкован с переходным отсеком

На космодроме Байконур продолжается подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» к запуску по программе 76-й миссии снабжения Международной космической станции. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 23 июля 2020 года.

В соответствии с графиком специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля «Прогресс МС-15» с переходным отсеком блока третьей ступени носителя.

Переходной отсек входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса грузового корабля «Прогресс МС-15» в бортовую систему управления ракеты-носителя «Союз-2.1а».

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