Л. Глебова: Опыт общественных организаций становится основой принятия законодательных решений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» Комиссии Общественной палаты РФ по демографии.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики провела «круглый стол» Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей на тему «Участие НКО в период пандемии в государственной политике по защите семьи и детства».

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По словам сенатора, зачастую общественные институты реагируют на актуальные проблемы активнее, чем органы государственной власти. «У вас больше возможностей для мобильности и адаптации под реалии. Нередко впоследствии опыт общественных организаций становится основой принятия законодательных решений и запуска государственных программ на самых разных уровнях», — сказала Любовь Глебова.

Совет Федерации уделяет семейной политике и воспитанию подрастающего поколения особое внимание

«Наша встреча проходит в рамках анализа участия некоммерческого сектора в выработке государственной семейной политики. Такое поручение было дано по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Представленные вами сегодня практики и предложения будут использованы при подготовке доклада «Роль и место общественных институтов и некоммерческих организаций в реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей»», — отметила Любовь Глебова.

Сенатор подчеркнула, что Совет Федерации уделяет семейной политике и воспитанию подрастающего поколения особое внимание. Этой проблематике посвятил весомую часть выступления перед Федеральным Собранием Президент страны Владимир Путин, напомнила она.

В ходе мероприятия участники высказались о мерах поддержки некоммерческого сектора в период пандемии. Было отмечено, что Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей продолжит совещания с общественными палатами субъектов РФ по улучшению региональных практик, реализуемых в рамках Десятилетия детства.

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