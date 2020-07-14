Л. Гумерова: Федеральная национально-культурная автономия башкир будет способствовать реализации Стратегии национальной политики России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор объявила о состоявшейся 1 июля регистрации организации.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание Совета Федеральной национально-культурной автономии башкир России (ФНКА башкир) в онлайн-формате.

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Сенатор сообщила, что 4 декабря 2019 г. в Уфе состоялся учредительный съезд Федеральной национально-культурной автономии башкир, был избран Совет организации, в который вошли председатели региональных национально-культурных автономий башкир, известные башкирские общественники, представители культуры.

Первое заседание Федеральной национальной автономии башкир

Лилия Гумерова была избрана председателем Совета ФНКА башкир. По итогам проведенной работы по подготовке документов к регистрации, 1 июля 2020 г. Министерством юстиции Российской Федерации ФНКА башкир была зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц.

Межнациональный мир и согласие являются важнейшим условием существования любого государства

Парламентарий отметила важность работы, направленной на укрепление межнационального мира, возрождение народных традиций, сохранение и развитие родного языка, культуры народа. «Межнациональный мир и согласие являются важнейшим условием существования любого государства. И здесь с уверенностью можно сказать, что любая национально-культурная автономия в результате своей деятельности работает не только ради интересов одного конкретного народа, но и вносит большой вклад в развитие этнокультурного многообразия и гармонизацию межнациональных отношений. А это было и остается приоритетным направлением политики государства. Уверена, что наша автономия активно включится в общефедеральную повестку и так же, как и другие автономии, будет вносить свою лепту в дело по укреплению межнациональной дружбы и единства», — сказала сенатор.

Первое заседание Федеральной национальной автономии башкир

Лилия Гумерова подчеркнула, что тема межнационального мира и согласия находится в центре внимания Совета Федерации. «При нашей палате действует Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями. И мы понимаем, что при реализации государственной национальной политики очень важно повышать роль региональных общественных палат, национально-культурных автономий и объединений. Именно национально-культурные объединения выступают в роли важнейшего связующего звена между государством и обществом».

По словам сенатора, нужно и далее совершенствовать правовое обеспечение деятельности национально-культурных автономий и порядок оказания органами государственной власти поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в сфере межнационального сотрудничества.

В онлайн-заседании приняли участие представители администрации главы Республики Башкортостан, члены Совета ФНКА башкир России.

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