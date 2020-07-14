Минспорт России рекомендует возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в субъектах Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Олег Матыцин подписал приказ от 8 июля 2020 года № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации».

В соответствии с приказом общероссийским спортивным федерациям, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта рекомендовано возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в регионах страны.

Соревнования необходимо организовывать и проводить в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и на основании решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории Российской Федерации.

Участники допускаются к всероссийским и межрегиональным спортивным соревнованиям при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведённого не ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия.

Планирование международных спортивных мероприятий необходимо осуществлять в установленном Минспортом России порядке с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в соответствующем субъекте Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее действовавшие приказы от 16 марта 2020 № 216 «Об отмене международных спортивных мероприятий и проведении межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 18 марта 2020 № 222/1 «Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утратили силу.Пресс-служба Минспорта России

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