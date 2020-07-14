Н. Федоров: Рабочая группа Совета Федерации подготовила более 160 предложений по совершенствованию законодательства в связи с распространением коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Цели и задачи рабочей группы достигнуты, ее деятельность завершена, сообщил первый заместитель Председателя СФ.

Члены рабочей группы, созданной в Совете Федерации в целях мониторинга и совершенствования законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции подготовили и представили более 160 предложений о необходимости как безотлагательного принятия ряда нормативных правовых актов, так и внесения системных изменений в действующее законодательство. Об этом сообщил первый заместитель Председателя СФ, руководитель рабочей группы Николай Федоров. ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики

«Полный перечень мероприятий по совершенствованию законодательства утвержден решением Совета палаты. Часть из них – 44 пункта – направлена в Правительство России для учета в подготовке Общенационального плана действий».

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По словам Николая Федорова, Правительством РФ учтены более 20 предложений. «В их числе: применение гибких форм занятости; усовершенствование электронных форм взаимодействия между банком и клиентом, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации путем предоставления электронного сертификата, предоставление права на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта многодетным семьям независимо от величины их среднедушевого дохода, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в образовании, здравоохранении, социальной защите, в сфере занятости населения, физической культуре и спорте. А также совершенствование систем подготовки медицинских кадров и функционирования региональных служб здравоохранения, комплексная оптимизация закупок для государственных и муниципальных нужд, обеспечение непрерывности и долгосрочности государственных мер поддержки промышленности, включая программы субсидирования на поддержание спроса на продукцию отечественного производства и многие другие».

Другая часть предложенных сенаторами мер, отметил первый вице-спикер СФ, отражена в рекомендациях Правительству РФ по итогам «правительственных часов» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«Все они находятся на контроле у профильных комитетов Совета Федерации. Налажено оперативное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам совершенствования законодательства, касающимся обеспечения функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Некоторые законодательные предложения уже реализованы».

Совместно с профильными министерствами Комитеты СФ продолжают разработку мер социальной поддержки граждан по обеспечению финансовой устойчивости медицинских организаций, законодательному закреплению получения услуг на основе цифрового профиля гражданина, оптимизации закупочных процедур

Среди них Николай Федоров назвал внесенные в Государственную Думу проекты федеральных законов: «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы», «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (в части дополнения перечня жизненно необходимых товаров, в отношении которых не применяются запрет или ограничение на ввоз на территорию Российской Федерации), «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» и «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», направленный на усиление контроля за экономической обоснованностью взимаемых с населения тарифов за совершение нотариальных действий.

Кроме того, рассказал первый заместитель председателя палаты, сенаторы активно участвуют в доработке законопроектов, подготовленных Правительством РФ, направленных на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на новые вызовы. «Совместно с профильными министерствами Комитеты СФ продолжают разработку мер социальной поддержки граждан по обеспечению финансовой устойчивости медицинских организаций, законодательному закреплению получения услуг на основе цифрового профиля гражданина, оптимизации закупочных процедур».

Цели и задачи рабочей группы достигнуты, в связи с этим ее деятельность завершена, сказал Николай Федоров. Он напомнил, что Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию законодательства была создана 17 апреля решением Совета палаты.

«Дальнейшее выполнение Перечня мероприятий целесообразно построить на основе постоянного оперативного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по реализации Общенационального плана, а работу в Совете Федерации и в Комитетах верхней палаты в предстоящую осеннюю сессию проводить в плановом режиме».

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